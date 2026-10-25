Carla Caputi adianta que exposição contará com atividades agro, atrações culturais e oportunidades de negócios - Foto Secom/Divulgação

Carla Caputi adianta que exposição contará com atividades agro, atrações culturais e oportunidades de negócios Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/10/2026 14:50

Exposição Agropecuária de São João da Barra (RJ), a ExpoBarra 2026, estará de volta ao calendário de grandes eventos do município com a proposta de valorizar as tradições do campo, ampliar a movimentação turística e estimular a economia local. A confirmação foi feita na sexta-feira (23), pela prefeita Carla Caputi.

A edição de 2025 foi suspensa pelo governo municipal, que decidiu priorizar o controle de despesas e direcionou recursos para investimentos considerados essenciais, especialmente na área da saúde, incluindo o projeto do novo Hospital Municipal. O retorno será de 19 a 22 de novembro, no Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha.

A programação contará com atividades agropecuárias, atrações culturais, entretenimento e oportunidades de negócios. As novidades no formato de organização incluem a participação da iniciativa privada e uma parceria com o Sindicato Rural Sanjoanense. A feira acontece em um período estratégico para preparar o setor de comércio e serviços para a proximidade da temporada de verão.

A ExpoBarra foi criada em outubro de 2011, com atrações musicais, rodeios, competições, exposição de animais, artesanato e atividades voltadas à produção rural. É realizada em um parque de exposições com capacidade para oferecer uma estrutura ampla, capaz de receber moradores, produtores, expositores e visitantes.

Trata-se de um evento de destaque regional, consolidado como uma vitrine das potencialidades agropecuárias e culturais sanjoanenses. Para este ano, a programação musical anunciada por Carla Caputi inclui Jeninho, conhecido como MC Peão, no dia 19 de novembro; Naiara Azevedo, no dia 20; Mari Fernandez, no dia 21; e Léo Foguete, no encerramento, dia 22.

Diversificação de raças

Artistas locais também terão espaço, reforçando a valorização dos talentos do município. A entrada será solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, conforme divulgado no anúncio da programação. As atividades ligadas diretamente ao campo estarão entre os principais destaques.

A prefeita adiantou que o público poderá acompanhar exposição de animais, concurso leiteiro, rodeios adulto e mirim, cavalgada e provas equestres, incluindo modalidades como ranch sorting, conformação, pista de laço e laço comprido. O concurso leiteiro contará com animais das raças e grupos girolando, gir leiteiro e nelore, com participação voltada também ao desempenho técnico dos exemplares.

A programação prevê atividades desde a manhã, favorecendo a circulação de visitantes durante o dia e não apenas nos horários dos shows. A estrutura contará ainda com praça de alimentação, restaurantes, feira de artesanato, fazendinha e parque de diversões. O espaço está sendo preparado para receber visitantes de todo o interior do estado.

Integração de tradições

Ao anunciar a programação, Carla Caputi associou a realização do evento à valorização das raízes e das tradições locais, ressaltando a força dos trabalhadores do campo. Também defendeu a proposta de manter o parque movimentado durante todo o dia, reunindo diferentes gerações e estimulando o comércio e a economia do município.

Na avaliação da prefeita, a volta da exposição representa uma aposta na capacidade de integrar tradição, entretenimento e desenvolvimento econômico: “O desafio será transformar o movimento concentrado dos quatro dias em oportunidades concretas para produtores, comerciantes, trabalhadores e empreendedores locais”.

A expectativa é que, com rodeios, provas equestres, concurso leiteiro, exposição de animais, artesanato, gastronomia e shows nacionais, a ExpoBarra 2026 confirme a ligação do município com o campo e amplie a circulação de pessoas e recursos. Outra possibilidade é que a edição contribua para aquecer o comércio, fortalecer os serviços e valorizar a identidade sanjoanense.