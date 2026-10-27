O Porto do Açu está localizado em São João da Barra, na divisa com Campos, e reúne várias empresas parceiras - Foto Gomes/Reprodução

O Porto do Açu está localizado em São João da Barra, na divisa com Campos, e reúne várias empresas parceiras Foto Gomes/Reprodução

Publicado 27/10/2026 19:08

Comprometidos com a possibilidade de ampliar as oportunidades comerciais para fornecedores do Norte Fluminense e fortalecer a presença do empresariado local na cadeia produtiva do Porto do Açu - entre São João da Barra e Campos dos Goytacazes -, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e o complexo portuário realizam, no dia cinco de novembro, a quarta edição da Rodada de Negócios Multissetorial.

O evento está programado para o Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), com início às 13h30, e visa a aproximação entre grandes empreendimentos e empresas da região. Grandes marcas que atuam no porto ou que estão relacionadas às atividades do complexo já estão confirmadas.

Vão participar a Porto do Açu Operações, Vast Infraestrutura, Ferroport, Anglo American, Dome, BPort, NOV, TechnipFMC e OceanPact. Na ocasião, os empresários poderão apresentar seus serviços, conhecer os processos de contratação, esclarecer dúvidas e estabelecer contato direto com profissionais responsáveis pelas áreas de suprimentos e compras.

O presidente da Firjan Norte, Francisco Roberto de Siqueira, destaca que a expectativa é facilitar o acesso às informações sobre as demandas das companhias e preparar os fornecedores regionais para futuras oportunidades de negócios. O movimento faz parte de uma estratégia desenvolvida ao longo dos últimos cinco anos pela federação e pelo Porto do Açu.

O objetivo da parceria é estimular o ambiente empresarial e ampliar a capacidade de atendimento das empresas locais às exigências de grandes contratantes. Siqueira pontua que, desde 2021, as duas instituições promoveram atividades de qualificação e aproximação comercial que reuniram mais de 1.350 pessoas, entre empresários e representantes de organizações.

Nesses cinco anos, a Firjan computa workshops de qualificação de fornecedores, com mais de 400 participantes; encontros sobre práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), que envolveram 170 empresas; três rodadas de negócios multissetoriais, com 485 integrantes; e duas rodadas setoriais direcionadas aos segmentos metalmecânico e da construção civil, que reuniram 140 profissionais.

Trabalho contínuo

Na avaliação do presidente da Firjan Norte, a cooperação entre as instituições é um instrumento fundamental para aproximar os empresários das necessidades dos grandes projetos e ampliar a capacidade de atendimento do mercado regional: “A rodada integra um trabalho contínuo de fortalecimento da cadeia produtiva regional, com foco na competitividade e na inclusão de novos fornecedores nas atividades econômicas do complexo”.

A gerente de Suprimentos do Porto do Açu, Renata Colares, destaca que a iniciativa vai além da possibilidade de fechamento imediato de contratos: “O propósito é permitir que as empresas apresentem seus portfólios, realizem cadastros, estabeleçam contatos e agendam visitas técnicas, ampliando sua visibilidade e preparando-se para atender às demandas que possam surgir no curto e médio prazo”.

Renata enfatiza que a qualificação dos fornecedores, os padrões de governança e a sustentabilidade também integram essa estratégia: “A proposta é reforçar a importância da capacitação técnica e do aperfeiçoamento dos processos empresariais para que os fornecedores regionais consigam atender aos requisitos operacionais e de qualidade exigidos pelas grandes companhias”.

Possível triagem

A Firjan orienta que as inscrições estão abertas até o dia três de novembro, mas a participação está sujeita a uma triagem baseada nos critérios e nas demandas do complexo portuário. “Como as vagas são limitadas, a orientação é que as empresas interessadas realizem o cadastro antecipadamente”, instrui a divulgação.

Francisco Roberto de Siqueira realça que a quarta Rodada de Negócios Multissetorial representa mais uma oportunidade para o empresariado regional estreitar relações com grandes contratantes e buscar espaço em uma cadeia produtiva estratégica para o desenvolvimento econômico do Norte Fluminense: “A realização em conjunto fortalece ainda mais a proposta da iniciativa”.