Porto do Açu registra operação inédita com três transbordos simultâneos de petróleo para a Petrobras Foto PortoAçu/Divulgação

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Hélio Cordeiro
Um novo marco na movimentação de petróleo no país foi alcançado, recentemente, pelo complexo portuário do Açu, em São João da Barra (RJ), por meio da Vast Infraestrutura. A empresa parceira realizou, pela primeira vez, três operações simultâneas de transbordo de petróleo destinadas à Petrobras no Terminal de Petróleo (T-Oil).
A operação aconteceu no último dia 18, envolvendo seis navios aliviadores e três petroleiros de grande porte, com cargas provenientes de diferentes campos do pré-sal e destinadas aos mercados da Ásia e da Europa. A assessoria de imprensa do porto explica que o transbordo é uma etapa importante da logística do petróleo.
Na prática, significa transferir o óleo de um navio para outro, sem necessidade de levá-lo inicialmente a um terminal terrestre. O petróleo extraído das plataformas marítimas é transportado por navios aliviadores, que recebem a produção em alto-mar e seguem até o terminal.
“No T-Oil, a carga é transferida para petroleiros de maior capacidade, que realizam o transporte até os países compradores”, destaca a assessoria, pontuando que esse procedimento permite reunir grandes volumes de petróleo em embarcações apropriadas para viagens internacionais, reduzindo etapas logísticas e contribuindo para a eficiência das exportações brasileiras.
“Não se trata de uma operação de extração, mas de transferência, armazenamento temporário a bordo e preparação da carga para o transporte marítimo de longa distância”, frisa a assessoria, assinalando que, na operação inédita, o NT Eagle Victoria recebeu petróleo dos campos de Itapu e Tupi, seguindo para a Ásia.
“O NT Eagle Valence foi carregado com óleo de Búzios e Atapu, também com destino asiático. Já o NT Delta Ocean recebeu petróleo do campo de Mero e seguiu para a Europa”, acrescenta, enfatizando que a realização simultânea das três movimentações demonstra a capacidade operacional do terminal para atender diferentes cargas e embarcações ao mesmo tempo.
Modelo take-or-pay
“As empresas mantêm parceria desde 2019 e, em julho de 2026, firmaram um novo contrato de prestação de serviços por mais três anos”, avalia a assessoria, citando que o acordo estabelece o modelo take-or-pay, pelo qual a contratante assume compromissos mínimos de utilização da infraestrutura, mesmo que não utilize integralmente a capacidade reservada.
“Na prática, isso proporciona maior previsibilidade para o planejamento das operações e segurança comercial para a empresa responsável pelo terminal”, resume a assessoria, concluindo que o desdobramento esperado é a consolidação do T-Oil como uma das principais estruturas brasileiras de exportação de petróleo, com capacidade para movimentar até 1,8 milhão de barris por dia.
Trata-se de um terminal que dispõe de três berços de atracação e atende, além da Petrobras, outras grandes companhias internacionais do setor. Em 2025, foram realizadas 229 operações de transbordo, demonstrando a dimensão da atividade e a importância da estrutura para o escoamento da produção nacional.
Forte vetor de economia
A expectativa é que, para São João da Barra e os municípios vizinhos, os resultados também tenham reflexos econômicos significativos. A aposta é sustentada pela constatação de que a ampliação e a consolidação das operações portuárias fortalecem a demanda por profissionais especializados e empresas fornecedoras de serviços.
O Porto do Açu é um polo de desenvolvimento regional localizado em São João da Barra, no Norte do Estado do Rio de Janeiro. Maior complexo portuário-industrial privado da América Latina, está em operação desde 2014, reunindo terminais de petróleo, minério de ferro, cargas gerais e apoio às atividades offshore, além de empreendimentos dos setores de energia e indústria.
A estrutura do porto ocupa 130 quilômetros quadrados de área total, com investimentos acumulados de aproximadamente R$ 20 bilhões. Sua proximidade com as bacias petrolíferas de Campos e Santos favorece as atividades de exploração, logística e exportação de petróleo, colocando São João da Barra em posição estratégica no cenário energético nacional.