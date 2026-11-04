A Secretaria de Pesca busca apoiar uma atividade que integra a identidade econômica e social do município - Foto Secom/Divulgação

A Secretaria de Pesca busca apoiar uma atividade que integra a identidade econômica e social do município Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/11/2026 17:47

Além de fazer parte da história e da identidade cultural de São João da Barra (SJB) , no Norte do Estado do Rio de Janeiro, a pesca artesanal tem papel relevante na economia do município. A atividade garante trabalho e renda para centenas de famílias e movimenta uma cadeia produtiva que vai muito além dos profissionais que saem para o mar e para o Rio Paraíba do Sul.

No entanto, as mudanças nas regras do Seguro-Defeso - benefício destinado aos pescadores artesanais que precisam interromper temporariamente suas atividades durante o período de reprodução das espécies - preocupam a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, que está alertando os trabalhadores para ficarem atentos ao novo formato.

Uma das principais novidades é a ampliação do prazo para requerer o benefício. O Ministério da Pesca e Aquicultura anunciou que, com as alterações, o pedido poderá ser apresentado a partir de 30 dias antes do início do defeso até 90 dias depois. A contagem considera a data de início do período de proteção correspondente à espécie e à região onde o profissional atua.

A alteração oferece mais tempo para que os pescadores organizem a documentação e regularizem a solicitação, mas eles precisam ficar vigilantes para não perderem o prazo. Outra mudança importante é a transferência da responsabilidade pela gestão e pelos pagamentos do Seguro-Defeso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Trata-se de uma medida que busca centralizar os procedimentos administrativos e dar maior organização ao atendimento dos trabalhadores. No caso de São João da Barra, a orientação da Secretaria de Pesca é que os profissionais acompanhem os calendários e mantenham seus registros e documentos atualizados para evitar problemas no recebimento do auxílio.

Profissionais sem registro

O número de trabalhadores envolvidos demonstra a dimensão social dessa atividade. Informações divulgadas pela administração municipal em 2026 apontam que pouco mais de 600 pescadores estão cadastrados e regularizados no município. Nesse total, estão incluídos os que praticam a atividade no mar, no Rio Paraíba e em lagunas.

Um levantamento acadêmico realizado em 2025, com informações da Colônia de Pescadores Z-2, identificou 665 profissionais registrados na instituição, dos quais 105 atuam no 5º distrito. Os números indicam que, na dimensão total da categoria, também existem profissionais atuando sem registro na entidade.

A secretaria observa que a estrutura pesqueira sanjoanense tem em Atafona, no 2º distrito, um de seus principais centros de atividade. Na localidade, a pesca acontece tanto no litoral quanto nas águas interiores, especialmente no Paraíba do Sul e em ambientes lagunares.

As modalidades da atividade incluem a captura com redes, linhas e outras técnicas artesanais, envolvendo embarcações de diferentes portes. Outro fator relevante é que o município conta com a Colônia de Pescadores Z-2, que desempenha papel importante na organização da categoria.

Subsistência de famílias

Além de ser a responsável pelas ações de cadastramento, orientação e apoio aos trabalhadores, a secretaria também acompanha os números da produção local. Dados de uma pesquisa acadêmica apontam que a pesca artesanal sanjoanense chegou a produzir aproximadamente 820 toneladas anuais entre 2021 e 2023.

Os indicadores revelam que, em 2018, a produção havia alcançado 1.321,5 toneladas, envolvendo 88 espécies distintas. São dados que mostram a relevância da atividade, mas que também apontam a necessidade de políticas de preservação dos estoques pesqueiros e de fortalecimento do setor. O governo municipal também orienta os pescadores na regularização das embarcações por meio do Relatório de Atividade Pesqueira Ativa (Raep).

Segundo a Secretaria de Pesca, este ano os proprietários já foram convocados para atualizar a documentação - procedimento necessário para manter as embarcações regulares e possibilitar o acesso a programas de incentivo. Até o momento, dez embarcações do município haviam sido aprovadas no Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel, do Ministério da Pesca e Aquicultura, que prevê desconto de até 30% no combustível.

A avaliação sobre o Seguro-Defeso é que, ao garantir uma renda durante a paralisação obrigatória, o benefício contribui diretamente para a subsistência das famílias e para a preservação das espécies, evitando a captura de pescados durante o período reprodutivo. Para São João da Barra, fortalecer a pesca significa preservar uma tradição histórica, econômica e social.