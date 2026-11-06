Dioni Miranda cruzou a linha de chegada com o tempo cravado de 2h43min01seg, entre mais de 700 brasileiros - Foto Secom/Divulgação

Dioni Miranda cruzou a linha de chegada com o tempo cravado de 2h43min01seg, entre mais de 700 brasileiros Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/11/2026 19:05 | Atualizado 06/11/2026 19:06





Morador de Atafona, Miranda cruzou a linha de chegada com o tempo cravado de 2h43min01seg, garantindo a 372ª posição na categoria masculino (entre mais de 32 mil competidores) e o 411º lugar na classificação Geral, em um universo que superou as 61 mil pessoas. O resultado coroa uma trajetória de forte dedicação e contou com o suporte estratégico do município.



A ida do atleta aos Estados Unidos foi providenciada por meio da Secretaria de Esportes, através da lei municipal de incentivo ao esporte, auxiliando diretamente no custeio das taxas de inscrição, hospedagem e despesas de viagem. A iniciativa faz parte de um conjunto mais amplo de políticas públicas adotadas pela administração municipal para fomentar o esporte de base e de alto rendimento.



O atleta reconhece que o município tem investido continuamente em programas de apoio que englobam bolsas, infraestrutura para treinos e suporte logístico para que atletas de diversas modalidades - como artes marciais, ciclismo, futebol e modalidades olímpicas - consigam competir em arenas estaduais, nacionais e internacionais.



Promessa de expansão



“Enfrentar circuitos mundiais exige um nível alto de planejamento financeiro e esportivo, tornando a coparticipação da prefeitura um diferencial essencial para levar o nome da região mais longe”, ressalta Miranda. O secretário de Esportes, Edivaldo Machado, reforça que esse incentivo cumpre o papel de valorizar os talentos locais e gerar novos polos de inspiração comunitária.



Machado reafirma o compromisso da secretaria em manter e expandir o cardápio de programas e repasses ao esporte municipal: “Enxergamos a prática esportiva como um motor de desenvolvimento social, inclusão e melhoria contínua da qualidade de vida de todas as gerações sanjoanenses”, ratifica.



Mesmo enfrentando forte desgaste físico e um relevo severo de subidas nos quilômetros finais da prova nova-iorquina, Miranda considera a experiência uma etapa indispensável de aprendizado técnico e amadurecimento tático. Ele já projeta os próximos desafios pelo Brasil e exterior. Investir em talentos do município nos setores culturais e esportivos é uma das marcas do governo de São João da Barra (RJ) ; e o retorno tem sido satisfatório. O mais recente veio domingo (1º), por meio do corredor Dioni Miranda, que obteve a terceira colocação entre os 784 brasileiros que disputaram a Maratona de Nova York.Morador de Atafona, Miranda cruzou a linha de chegada com o tempo cravado de 2h43min01seg, garantindo a 372ª posição na categoria masculino (entre mais de 32 mil competidores) e o 411º lugar na classificação Geral, em um universo que superou as 61 mil pessoas. O resultado coroa uma trajetória de forte dedicação e contou com o suporte estratégico do município.A ida do atleta aos Estados Unidos foi providenciada por meio da Secretaria de Esportes, através da lei municipal de incentivo ao esporte, auxiliando diretamente no custeio das taxas de inscrição, hospedagem e despesas de viagem. A iniciativa faz parte de um conjunto mais amplo de políticas públicas adotadas pela administração municipal para fomentar o esporte de base e de alto rendimento.O atleta reconhece que o município tem investido continuamente em programas de apoio que englobam bolsas, infraestrutura para treinos e suporte logístico para que atletas de diversas modalidades - como artes marciais, ciclismo, futebol e modalidades olímpicas - consigam competir em arenas estaduais, nacionais e internacionais.“Enfrentar circuitos mundiais exige um nível alto de planejamento financeiro e esportivo, tornando a coparticipação da prefeitura um diferencial essencial para levar o nome da região mais longe”, ressalta Miranda. O secretário de Esportes, Edivaldo Machado, reforça que esse incentivo cumpre o papel de valorizar os talentos locais e gerar novos polos de inspiração comunitária.Machado reafirma o compromisso da secretaria em manter e expandir o cardápio de programas e repasses ao esporte municipal: “Enxergamos a prática esportiva como um motor de desenvolvimento social, inclusão e melhoria contínua da qualidade de vida de todas as gerações sanjoanenses”, ratifica.Mesmo enfrentando forte desgaste físico e um relevo severo de subidas nos quilômetros finais da prova nova-iorquina, Miranda considera a experiência uma etapa indispensável de aprendizado técnico e amadurecimento tático. Ele já projeta os próximos desafios pelo Brasil e exterior.

Meio século de percurso

Carimbar o passaporte para a Maratona de Londres - prevista para abril de 2027- é apontado pelo corredor sanjoanense como o grande objetivo da carreira. “A realização de metas no esporte independe de faixa etária ou barreiras socioeconômicas, exigindo primordialmente disciplina e persistência”, incentiva Miranda.



A Maratona de Nova York é destacada como uma das seis principais competições do mundo e uma das mais tradicionais do calendário internacional de corridas de rua. A edição deste ano celebrou o aniversário de 50 anos do tradicional percurso que conecta os cinco distritos da cidade norte-americana (Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan).



O evento estabeleceu um recorde mundial absoluto ao se tornar a primeira maratona do universo a ultrapassar a barreira de 60 mil concluintes, registrando exatamente 61.146 corredores cruzando a linha de chegada no Central Park. A programação deste ano reuniu a elite máxima do atletismo global e grandes personalidades de prestígio internacional.



Dioni Miranda cruzou a linha de chegada com o tempo cravado de 2h43min01seg, entre mais de 700 brasileiros

Foto Secom/Divulgação

