Carla Caputi avalia que a conquista representa um incentivo para continuar aprimorando ainda mais a gestão - Foto: Divulgação/Secom

Carla Caputi avalia que a conquista representa um incentivo para continuar aprimorando ainda mais a gestão Foto: Divulgação/Secom

Publicado 11/11/2026 17:30



A visibilidade de São João da Barra no cenário do Estado do Rio de Janeiro acaba de ser ampliada, com a classificação em terceiro lugar entre os municípios fluminenses de maior destaque na avaliação da gestão pública, no pilar Desenvolvimento Socioeconômico do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026, dentro de sua faixa populacional.

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