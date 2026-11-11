Carla Caputi avalia que a conquista representa um incentivo para continuar aprimorando ainda mais a gestão Foto: Divulgação/Secom

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Hélio Cordeiro
A visibilidade de São João da Barra no cenário do Estado do Rio de Janeiro acaba de ser ampliada, com a classificação em terceiro lugar entre os municípios fluminenses de maior destaque na avaliação da gestão pública, no pilar Desenvolvimento Socioeconômico do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026, dentro de sua faixa populacional.

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O resultado foi anunciado nessa terça-feira (10), durante a cerimônia da etapa estadual, realizada na sede da Fecomércio RJ, no Flamengo, na capital do estado. A prefeita Carla Caputi participou acompanhada dos secretários Aristeu Neto (Fazenda) e Rodrigo Florencio (Comunicação Social).

Florencio ressalta que a distinção representa mais um reconhecimento ao desempenho administrativo de São João da Barra e amplia a visibilidade do município em uma premiação que busca identificar experiências e resultados positivos na gestão das cidades brasileiras.

Não se trata de uma escolha feita por votação popular ou por indicação política. A classificação utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), desenvolvido pelo Instituto Aquila, que reúne 98 indicadores para avaliar o desempenho das administrações municipais.

A inclusão de São João da Barra entre os três destaques estaduais está relacionada aos resultados apresentados pelo município nos critérios técnicos de desenvolvimento socioeconômico. “O reconhecimento tem importância que ultrapassa a dimensão institucional”, pontua Florencio.

O secretário ratifica que a presença em uma premiação nacionalmente conhecida contribui para valorizar iniciativas administrativas e estimular a continuidade de políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, à atividade econômica e à melhoria das condições de vida da população.

Histórico de conquistas

Outro efeito da projeção apontado é quanto à colocação do município em posição de destaque diante de investidores, instituições e outros agentes interessados no desenvolvimento regional. O reconhecimento não é isolado. Em 2024, São João da Barra conquistou o primeiro lugar estadual no pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência.

A definição ocorreu na faixa populacional de 30 mil a 100 mil habitantes, além de o município figurar entre os três que mais avançaram no índice geral. Em 2025, a cidade voltou a aparecer entre as três melhores de sua faixa populacional na região.

Carla Caputi atribui as premiações à administração como um todo. A prefeita realça a importância do trabalho conjunto dos diferentes setores e avalia que a conquista representa um incentivo para continuar aprimorando a gestão, com planejamento, responsabilidade e compromisso com a população: “A classificação de 2026, agora no eixo do Desenvolvimento
Socioeconômico, acrescenta uma nova dimensão ao histórico de resultados do município”.

Critérios por desempenho

O processo tem abrangência nacional e, pelo regulamento da edição de 2026, todos os municípios brasileiros são automaticamente pré-inscritos, sem necessidade de candidatura individual. Significa que não se trata de uma disputa com número limitado de inscritos por escolha de uma comissão ou votação popular.

A classificação ocorre por desempenho nos indicadores, com os municípios separados em três faixas populacionais na etapa estadual. Os indicadores utilizados possuem períodos de atualização diferentes. Com isso, a pontuação pode refletir resultados acumulados de mais de uma administração, e não exclusivamente ações do atual governo.

A avaliação utilizou o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), reunindo 98 indicadores, com informações extraídas de bancos de dados públicos oficiais. Os critérios foram distribuídos em Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Sustentabilidade; Segurança Pública; e Desenvolvimento Socioeconômico.