Carla Caputi avalia que a conquista representa um incentivo para continuar aprimorando ainda mais a gestão Foto: Divulgação/Secom
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O resultado foi anunciado nessa terça-feira (10), durante a cerimônia da etapa estadual, realizada na sede da Fecomércio RJ, no Flamengo, na capital do estado. A prefeita Carla Caputi participou acompanhada dos secretários Aristeu Neto (Fazenda) e Rodrigo Florencio (Comunicação Social).
Florencio ressalta que a distinção representa mais um reconhecimento ao desempenho administrativo de São João da Barra e amplia a visibilidade do município em uma premiação que busca identificar experiências e resultados positivos na gestão das cidades brasileiras.
Não se trata de uma escolha feita por votação popular ou por indicação política. A classificação utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), desenvolvido pelo Instituto Aquila, que reúne 98 indicadores para avaliar o desempenho das administrações municipais.
A inclusão de São João da Barra entre os três destaques estaduais está relacionada aos resultados apresentados pelo município nos critérios técnicos de desenvolvimento socioeconômico. “O reconhecimento tem importância que ultrapassa a dimensão institucional”, pontua Florencio.
O secretário ratifica que a presença em uma premiação nacionalmente conhecida contribui para valorizar iniciativas administrativas e estimular a continuidade de políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, à atividade econômica e à melhoria das condições de vida da população.
Histórico de conquistas
Outro efeito da projeção apontado é quanto à colocação do município em posição de destaque diante de investidores, instituições e outros agentes interessados no desenvolvimento regional. O reconhecimento não é isolado. Em 2024, São João da Barra conquistou o primeiro lugar estadual no pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência.
A definição ocorreu na faixa populacional de 30 mil a 100 mil habitantes, além de o município figurar entre os três que mais avançaram no índice geral. Em 2025, a cidade voltou a aparecer entre as três melhores de sua faixa populacional na região.
Carla Caputi atribui as premiações à administração como um todo. A prefeita realça a importância do trabalho conjunto dos diferentes setores e avalia que a conquista representa um incentivo para continuar aprimorando a gestão, com planejamento, responsabilidade e compromisso com a população: “A classificação de 2026, agora no eixo do Desenvolvimento
Socioeconômico, acrescenta uma nova dimensão ao histórico de resultados do município”.
Critérios por desempenho
O processo tem abrangência nacional e, pelo regulamento da edição de 2026, todos os municípios brasileiros são automaticamente pré-inscritos, sem necessidade de candidatura individual. Significa que não se trata de uma disputa com número limitado de inscritos por escolha de uma comissão ou votação popular.
A classificação ocorre por desempenho nos indicadores, com os municípios separados em três faixas populacionais na etapa estadual. Os indicadores utilizados possuem períodos de atualização diferentes. Com isso, a pontuação pode refletir resultados acumulados de mais de uma administração, e não exclusivamente ações do atual governo.
A avaliação utilizou o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), reunindo 98 indicadores, com informações extraídas de bancos de dados públicos oficiais. Os critérios foram distribuídos em Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Sustentabilidade; Segurança Pública; e Desenvolvimento Socioeconômico.
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