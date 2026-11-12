Avanço do mar em Atafona ganha projeção nacional e reforça urgência de soluções para o litoral sanjoanense - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Avanço do mar em Atafona ganha projeção nacional e reforça urgência de soluções para o litoral sanjoanense Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/11/2026 16:57 | Atualizado 12/11/2026 17:19



O avanço do mar sobre o litoral de São João da Barra, no Norte do Estado do Rio de Janeiro - especialmente nas regiões de Atafona e do Açu -, ganhou projeção nacional ao se tornar tema de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A prova foi aplicada no último domingo, dia 8.

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O fenômeno ocorre há mais de seis décadas e modifica principalmente a paisagem de Atafona, colocando moradores em risco. Ao longo desse período, a erosão já destruiu mais de 500 imóveis, obrigou centenas de famílias a abandonarem suas casas e alterou profundamente a configuração urbana e ambiental da localidade.



A questão apresentada aos candidatos abordou a relação entre as intervenções humanas no meio ambiente e a intensificação da erosão costeira. O enunciado destacou a redução no transporte de sedimentos pelo Rio Paraíba do Sul até a foz, onde o pontal foi totalmente destruído.



A intensidade da destruição e a continuidade do processo erosivo transformam Atafona em uma das áreas mais preocupantes do litoral fluminense. Estimativas apontam que o mar avança sobre a faixa terrestre em um ritmo de três a oito metros por ano, dependendo do trecho e do período analisado. Ruas, residências, comércios e construções históricas já desapareceram sob as águas.



Extensão atinge

a Praia do Açu



A Praia do Açu também enfrenta o desgaste da faixa costeira, com estruturas de proteção atingidas pela força das ondas e das ressacas. Pesquisas indicam que a erosão local resulta da combinação entre fenômenos naturais - como a dinâmica das correntes marítimas, ventos e marés - e intervenções humanas que alteram o transporte de sedimentos.



A interferência no curso do Rio Paraíba do Sul, por meio de barragens e retiradas de água para abastecimento, indústria e agricultura, contribui para o desequilíbrio da dinâmica costeira e deixa trechos mais vulneráveis à ação do oceano.



Diante desse cenário, o governo municipal, por iniciativa da prefeita Carla Caputi, iniciou um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O objetivo é identificar alternativas capazes de reduzir os impactos e estruturar um plano de proteção para o litoral.



Estudo técnico