Avanço do mar em Atafona ganha projeção nacional e reforça urgência de soluções para o litoral sanjoanense Foto: Reprodução/Redes Sociais
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O fenômeno ocorre há mais de seis décadas e modifica principalmente a paisagem de Atafona, colocando moradores em risco. Ao longo desse período, a erosão já destruiu mais de 500 imóveis, obrigou centenas de famílias a abandonarem suas casas e alterou profundamente a configuração urbana e ambiental da localidade.
A questão apresentada aos candidatos abordou a relação entre as intervenções humanas no meio ambiente e a intensificação da erosão costeira. O enunciado destacou a redução no transporte de sedimentos pelo Rio Paraíba do Sul até a foz, onde o pontal foi totalmente destruído.
A intensidade da destruição e a continuidade do processo erosivo transformam Atafona em uma das áreas mais preocupantes do litoral fluminense. Estimativas apontam que o mar avança sobre a faixa terrestre em um ritmo de três a oito metros por ano, dependendo do trecho e do período analisado. Ruas, residências, comércios e construções históricas já desapareceram sob as águas.
Extensão atinge
A Praia do Açu também enfrenta o desgaste da faixa costeira, com estruturas de proteção atingidas pela força das ondas e das ressacas. Pesquisas indicam que a erosão local resulta da combinação entre fenômenos naturais - como a dinâmica das correntes marítimas, ventos e marés - e intervenções humanas que alteram o transporte de sedimentos.
A interferência no curso do Rio Paraíba do Sul, por meio de barragens e retiradas de água para abastecimento, indústria e agricultura, contribui para o desequilíbrio da dinâmica costeira e deixa trechos mais vulneráveis à ação do oceano.
Diante desse cenário, o governo municipal, por iniciativa da prefeita Carla Caputi, iniciou um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O objetivo é identificar alternativas capazes de reduzir os impactos e estruturar um plano de proteção para o litoral.
Estudo técnico
A estratégia envolve cooperação técnica com o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH) e a execução por uma empresa especializada contratada pelo município, com investimento de aproximadamente R$ 5,6 milhões e prazo de 18 meses.
O levantamento dará embasamento científico para a escolha das obras e permitirá que a prefeitura capte recursos junto aos governos estadual e federal. Segundo a prefeita Carla Caputi, a expectativa é que os resultados indiquem as medidas mais adequadas sob os aspectos ambientais, econômicos e sociais.
Entre as alternativas avaliadas estão a recuperação de dunas, o engordamento artificial das praias, a fixação da barra do rio e a implantação de estruturas de engenharia costeira. Especialistas envolvidos no projeto alertam para a necessidade de garantir que a proteção de um trecho não provoque ou intensifique a erosão em áreas vizinhas.
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