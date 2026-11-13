O Terminal Multicargas superou em 2,19% o total movimentado no ano passado, que fechou em 2,101 milhões de toneladas - Foto: Divulgação/Porto do Açu

O Terminal Multicargas superou em 2,19% o total movimentado no ano passado, que fechou em 2,101 milhões de toneladas Foto: Divulgação/Porto do Açu

Publicado 13/11/2026 10:32



Registrando uma movimentação de 2,147 milhões de toneladas entre janeiro e outubro de 2026, o Terminal Multicargas (T-Mult) do Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), bate novo recorde, superando em 2,19% o total movimentado em todo o ano de 2025, que fechou em 2,101 milhões de toneladas.

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