O Terminal Multicargas superou em 2,19% o total movimentado no ano passado, que fechou em 2,101 milhões de toneladas Foto: Divulgação/Porto do Açu
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Diretor de Terminais e Logística do complexo portuário, João Braz pontua que o desempenho decorre da conclusão de R$ 200 milhões em investimentos de infraestrutura: “Os aportes ampliaram a capacidade operacional do T-Mult em 30%, elevando o teto para 2,7 milhões de toneladas anuais”.
As obras mencionadas pelo diretor estenderam o cais acostável de 340 para 500 metros, com calado de 13,1 metros: “Com a intervenção, o cais passou a receber simultaneamente dois navios da classe Panamax, de até 75 mil toneladas cada. A nova configuração reduziu o tempo de espera para atracação e os custos com demurrage”, explica.
Na avaliação de Braz, o recorde reflete o retorno dos investimentos recentes e a flexibilidade operacional para estruturar soluções sob medida para cada tipo de carga e cliente. Ele ratifica que a expansão de cais e de pátios garantiu a capacidade para superar a marca de 2025 antecipadamente e consolidou essa diversificação da carteira.
“Com isso, nos foi permitido operar em escala e em paralelo insumos industriais, safras do agronegócio e cargas de projeto de alta complexidade”, ressalta, observando que o acumulado do ano foi impulsionado pelo desempenho de outubro, mês marcado por recordes simultâneos no ativo.
Ampla variedade
operada de cargas
“A movimentação marítima atingiu 318 mil toneladas, alta de 7,5% frente ao recorde anterior, de 295,79 mil toneladas registrado em março de 2025”, enfatiza o diretor, acentuando que, na armazenagem, o Pátio 01 atingiu o pico de 245 mil toneladas estocadas, avanço de 5,6% sobre a marca de julho de 2026.
“No segmento de cargas de projeto, o estoque encerrou outubro com 806 unidades, salto de 208,8% na comparação com o recorde anterior, de 261 unidades em agosto”, realça, frisando que, no mês passado, o terminal movimentou uma ampla variedade de cargas.
Entre as cargas de projeto citadas, destacaram-se caminhões fora de estrada e equipamentos para o setor de óleo e gás, incluindo módulos de flutuação, juntas flexíveis e componentes associados à instalação e recuperação de dutos submarinos. No segmento de granéis sólidos, foram movimentados coque, carvão e concentrado de cobre.
Porto-indústria é o
maior da América
Segundo ainda Braz, os resultados acompanham a diversificação operacional do T-Mult: “Desde o início das operações, em 2016, o terminal já movimentou tipos distintos de produtos entre granéis sólidos, breakbulk e cargas de projeto. O ativo atende rotas agrícolas e de insumos industriais - como soja, milho, café, trigo, fertilizantes e sal -, além de operar fluxos de mineração e siderurgia”.
A expectativa adiantada pelo diretor é que, com o avanço contínuo das áreas de pátio, galpões e infraestrutura de estocagem, o T-Mult alcance capacidade de 5 milhões de toneladas anuais até 2028. O Porto do Açu é o maior complexo porto-indústria privado de águas profundas da América Latina.
Em operação desde 2014, a unidade é administrada pela Porto do Açu Operações - em parceria entre a Prumo Logística e o Porto de Antuérpia-Bruges Internacional. Já estão instaladas no complexo 30 empresas, incluindo clientes e parceiros de classe mundial. Com operações consolidadas em minério, petróleo e gás natural, reafirma sua posição como o porto da transição energética no Brasil.
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