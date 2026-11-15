Um dos destaques desta edição é a realização da primeira exposição ranqueada da raça Nelore no município - Foto: Divulgação/Secom PMSJB

Um dos destaques desta edição é a realização da primeira exposição ranqueada da raça Nelore no município Foto: Divulgação/Secom PMSJB

Publicado 15/11/2026 19:34 | Atualizado 15/11/2026 19:34



Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha.

Reunir mais de 100 animais, de criadores de diferentes municípios fluminenses e de outros estados, distribuídos em 59 categorias. Esta é a expectativa dos organizadores da Exposição Agropecuária de São João da Barra (ExpoBarra) , programada para 19 a 22 de novembro, noParque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha.



O evento não foi realizado em 2025, por contenção de despesas decidida pela prefeita Carla Caputi. A retomada traz uma proposta que vai além do entretenimento e busca fortalecer o potencial econômico do município e sua influência regional, produzindo expectativas positivas para diferentes segmentos da economia.



De acordo com o governo municipal, as perspectivas são de movimentação no comércio, turismo, gastronomia, prestação de serviços e agronegócio, com a programação atraindo visitantes de municípios do Norte e Noroeste Fluminense e de outras regiões do estado, gerando novas oportunidades de negócios.



O governo realiza o evento em parceria com a iniciativa privada e o Sindicato Rural Sanjoanense, representando uma mudança no formato de organização. Acordo de cooperação publicado no Diário Oficial estabelece a realização conjunta da exposição e informa que não haverá transferência de recursos financeiros do município para o Sindicato Rural.



A chegada dos animais ao parque está prevista para terça-feira e quarta (dias 17 e 18). Os julgamentos da exposição ranqueada do Nelore estão programados para os dias 20 e 21, a partir das 8h, acrescentando uma dimensão técnica à programação. A organização acredita na recuperação da posição da ExpoBarra entre os principais eventos agropecuários do Norte Fluminense.

Valorização de animais

e programação artística

A valorização dos animais classificados também pode representar oportunidades comerciais para os criadores participantes. A programação agropecuária inclui ainda concurso leiteiro, com participação de animais das raças girolando, gir leiteiro e nelore, rodeios adulto e mirim, cavalgadas e provas equestres, como ranch sorting, conformação, pista de laço e laço comprido.



Outro reflexo esperado é no mercado de trabalho temporário, exigindo profissionais para montagem de estruturas, instalação de equipamentos, limpeza, segurança, organização, logística, atendimento, alimentação e funcionamento dos espaços comerciais. Também ambulantes, trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores encontram na exposição uma oportunidade de ampliar a renda.



Foram disponibilizadas 100 vagas para comerciantes ambulantes, e a relação dos profissionais previamente habilitados já foi divulgada quinta-feira (12). A iniciativa representa uma oportunidade direta de trabalho e geração de renda durante a realização da feira, além de estimular a participação de trabalhadores que dependem do comércio eventual.



Quanto à programação musical, estão confirmados Jeninho, conhecido como MC Peão, na abertura, dia 19; Naiara Azevedo, no dia 20; Mari Fernandez, no dia 21; e Léo Foguete, no encerramento, dia 22. Artistas locais também terão espaço. A entrada será solidária, mediante doação de um quilo de alimento não perecível.





