O transporte coletivo terá operação especial, com horários extras do "Vermelhinho" durante o período da exposição - Foto: Divulgação/Secom SJB

O transporte coletivo terá operação especial, com horários extras do "Vermelhinho" durante o período da exposição Foto: Divulgação/Secom SJB

Publicado 18/11/2026 21:29 | Atualizado 18/11/2026 21:38



A retomada da ExpoBarra, em São João da Barra (RJ) , após a suspensão da edição de 2025, representa uma oportunidade de impulsionar diferentes setores da economia e do turismo no município. A exposição agropecuária será aberta nesta quinta-feira (19) e segue até domingo (22), no Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha.



A expectativa é atrair visitantes de municípios do Norte e Noroeste Fluminense e de outras regiões do estado do Rio de Janeiro. O evento é apontado como uma oportunidade para movimentar o comércio, a rede hoteleira, restaurantes, bares, serviços e o agronegócio, além de gerar ocupações temporárias e ampliar a circulação de renda na cidade.



O governo municipal destaca que a proposta econômica está relacionada à capacidade de atrair consumidores e estimular negócios em diferentes áreas. Entre os segmentos que podem se beneficiar diretamente da realização da feira estão ambulantes, comerciantes, profissionais de montagem, equipes de logística, trabalhadores da gastronomia e prestadores de serviços.



Outro fator ressaltado é que a presença de criadores e expositores de outras cidades favorece o intercâmbio comercial e a divulgação da produção agropecuária sanjoanense. Um dos destaques é a primeira exposição ranqueada da raça Nelore no município, com expectativa de reunir mais de 100 animais, distribuídos em 59 categorias.



A Prefeitura realiza o evento em conjunto com o Sindicato Rural Sanjoanense, dentro de um novo formato de organização. O acordo de cooperação divulgado pelo governo municipal estabelece que não haverá transferência de recursos financeiros para a entidade sindical. A proposta é fortalecer a participação dos diferentes setores envolvidos e ampliar o alcance

econômico da feira.

Transporte coletivo

com linhas especiais

O deslocamento do público será facilitado por meio de uma operação especial com 45 horários extras dos ônibus gratuitos (conhecidos como Vermelhinhos), preparada pela Secretaria de Transportes e Trânsito. O esquema será mantido durante os quatro dias da ExpoBarra, contemplando as linhas 1, 2, 4, 5 e 6.



“Serão 29 viagens adicionais com destino ao Parque de Exposições e outras 16 para o retorno dos passageiros às localidades”, explica o secretário Renato dos Santos Timotheo, acrescentando que também haverá dois novos itinerários, com saídas de Grussaí e Atafona. Os horários regulares dos dias úteis, fins de semana e feriados serão mantidos.



“Outra mudança importante é a extensão do percurso dos ônibus que normalmente chegam à Rodoviária Dr. Fernando Hélio Pinheiro, que seguirão até o Parque de Exposições, funcionando como ponto final durante o evento”, completa. Timotheo frisa que o último horário extra de retorno será às 3h da madrugada, permitindo que o público tenha mais alternativas para deixar o local após as atrações noturnas.



“A operação busca garantir acesso seguro e inclusivo, inclusive para pessoas que normalmente não utilizam o transporte coletivo, mas que poderão deixar seus veículos em casa durante a programação”, resume o secretário. Além da mobilidade, a organização preparou uma estrutura de assistência médica para atender às ocorrências durante a programação.



Será instalado um posto de urgência e emergência no próprio Parque de Exposições, com funcionamento diário a partir das 18h até o encerramento das atividades e a dispersão do público. A unidade contará com dois médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem e 20 maqueiros distribuídos em pontos estratégicos.





