Durante os quatro dias do evento, o movimento no interior do Parque de Exposições e Eventos foi intenso - Foto: Divulgação/Secom

Durante os quatro dias do evento, o movimento no interior do Parque de Exposições e Eventos foi intenso Foto: Divulgação/Secom

Publicado 23/11/2026 18:40 | Atualizado 23/11/2026 18:40



Com encerramento neste domingo (22), a retomada da Exposição Agropecuária de São João da Barra (ExpoBarra) recolocou a feira no calendário das grandes iniciativas de movimentação econômica do Norte Fluminense. Durante quatro dias, o Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha sediou atividades ligadas ao agronegócio e a diversas outras áreas.



A programação buscou aliar tradição rural, geração de renda e fortalecimento do turismo, oferecendo competições equestres, exposição de animais, gastronomia, artesanato, entretenimento e shows. O evento retornou após um hiato em 2025, ano em que a festa não foi realizada por decisão do governo municipal de priorizar o controle das despesas e investimentos em áreas consideradas essenciais.



Para esta edição, a ExpoBarra apostou em um novo modelo de organização, com parceria entre a iniciativa privada e o Sindicato Rural Sanjoanense. O formato foi definido pela prefeita Carla Caputi como uma alternativa para reduzir o aporte direto de recursos municipais e ampliar a capacidade de realização do evento. Como resultado, a dimensão econômica da exposição ultrapassou os limites do parque.



Na avaliação do impacto financeiro, foram contemplados ambulantes, comerciantes, restaurantes, supermercados, hotéis, pousadas, prestadores de serviços e profissionais das áreas de montagem, logística, segurança, limpeza e transporte. O aquecimento do mercado também alcançou trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores, que aproveitaram a feira para ampliar a renda e divulgar seus produtos.



Especificamente no agronegócio, a feira funcionou como uma vitrine de aproximação entre produtores, criadores, fornecedores e compradores. Além de fomentar negócios, o evento valorizou atividades que integram a identidade econômica e cultural sanjoanense, com a presença de animais, concursos, provas equestres e exposições ranqueadas.

Projeção de números

bem mais expressivos