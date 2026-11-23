Durante os quatro dias do evento, o movimento no interior do Parque de Exposições e Eventos foi intenso Foto: Divulgação/Secom
A programação buscou aliar tradição rural, geração de renda e fortalecimento do turismo, oferecendo competições equestres, exposição de animais, gastronomia, artesanato, entretenimento e shows. O evento retornou após um hiato em 2025, ano em que a festa não foi realizada por decisão do governo municipal de priorizar o controle das despesas e investimentos em áreas consideradas essenciais.
Para esta edição, a ExpoBarra apostou em um novo modelo de organização, com parceria entre a iniciativa privada e o Sindicato Rural Sanjoanense. O formato foi definido pela prefeita Carla Caputi como uma alternativa para reduzir o aporte direto de recursos municipais e ampliar a capacidade de realização do evento. Como resultado, a dimensão econômica da exposição ultrapassou os limites do parque.
Na avaliação do impacto financeiro, foram contemplados ambulantes, comerciantes, restaurantes, supermercados, hotéis, pousadas, prestadores de serviços e profissionais das áreas de montagem, logística, segurança, limpeza e transporte. O aquecimento do mercado também alcançou trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores, que aproveitaram a feira para ampliar a renda e divulgar seus produtos.
Especificamente no agronegócio, a feira funcionou como uma vitrine de aproximação entre produtores, criadores, fornecedores e compradores. Além de fomentar negócios, o evento valorizou atividades que integram a identidade econômica e cultural sanjoanense, com a presença de animais, concursos, provas equestres e exposições ranqueadas.
Projeção de números
bem mais expressivos
Naquela ocasião, foram contabilizadas aproximadamente 300 mil visitas, com uma estimativa de R$ 15 milhões em consumo dentro do parque e cerca de R$ 5 milhões em movimentação nos demais setores do município, além de aproximadamente R$ 650 mil em negócios diretos entre produtores rurais. A expectativa da organização é que os números de 2026 superem os da edição anterior.
Na abertura da programação, Carla Caputi ressaltou a importância da parceria com a iniciativa privada, a valorização do homem do campo e a economia de recursos públicos, que puderam ser direcionados a outras áreas da administração. A prefeita também destacou a ampliação do espaço dedicado ao agronegócio - incluindo competições de rankings nacionais - e o caráter solidário da festa, marcada pela arrecadação de alimentos para entidades cadastradas no município.
Em um balanço preliminar, a chefe do Executivo pontuou que a presença de visitantes do Norte e Noroeste Fluminense e de outras regiões ampliou o fluxo de consumidores, aqueceu a rede de hospedagem e alimentação e consolidou São João da Barra como destino de grandes eventos: “A proximidade com o período de preparação para a temporada de verão tornou a feira ainda mais estratégica, funcionando como uma oportunidade para estimular o comércio, divulgar os atrativos turísticos e fortalecer a circulação de recursos”, enfatizou.
Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha
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