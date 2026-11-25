Daniel Damasceno explica que a contratação da banca organizadora será feita por pregão eletrônico - Foto: Divulgação/Secom PMSJB

Daniel Damasceno explica que a contratação da banca organizadora será feita por pregão eletrônico Foto: Divulgação/Secom PMSJB

Publicado 25/11/2026 15:08



A Prefeitura de São João da Barra (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início aos trâmites para a realização de um novo concurso público na área educacional. O objetivo é suprir carências em sala de aula e ampliar a capacidade de atendimento aos estudantes da rede municipal.



Nesta etapa, a administração trabalha no edital para contratar a banca organizadora do certame. A seleção da empresa ocorrerá por meio de pregão eletrônico, com sessão prevista para o dia 11 de dezembro de 2026.



O planejamento inicial da prefeitura aponta para 345 vagas distribuídas em 22 cargos, abrangendo professores de diferentes especialidades e outros profissionais da Educação, com jornadas de 18, 20 ou 30 horas semanais. Contudo, o quantitativo definitivo só será fechado após a conclusão do processo de migração de carga horária dos docentes que já integram o quadro efetivo.



Segundo o secretário de Educação, Daniel Damasceno, a estratégia combina a contratação de novos servidores com o melhor aproveitamento da equipe atual. Um projeto de lei sobre a migração de carga horária está sendo elaborado para envio à Câmara Municipal.



Com a aprovação, professores efetivos poderão ampliar a jornada dentro do componente curricular para o qual foram concursados. “A medida busca aproveitar a estrutura profissional já existente, ampliar o tempo de permanência dos docentes em sala de aula e proporcionar aumento na renda mensal dos servidores que aderirem”, explica Damasceno.

Edital sem data definida

e ampliação de jornada

O secretário informa que um edital específico será divulgado posteriormente, detalhando os componentes curriculares contemplados e o número de profissionais elegíveis. A seleção interna seguirá critérios impessoais, como tempo de serviço no município e ausência de sanções administrativas.



Após a contratação via pregão, a banca escolhida ficará responsável pela organização do certame e pela aplicação das provas. O edital definitivo do concurso - com requisitos, salários, cronograma e total exato de vagas - ainda não tem data para ser publicado.



O último concurso da Educação no município ocorreu em 2014, com provas aplicadas em janeiro de 2015. Atualmente, a rede municipal sanjoanense conta com 39 unidades escolares distribuídas pelos seis distritos: oito no 1º distrito, quatro no 2º, quatro no 3º, duas no 4º, 16 no 5º e cinco no 6º.



A prefeita Carla Caputi destacou o impacto da medida para o município: “É mais um passo importante para abrir novas oportunidades, fortalecer nossa rede municipal e melhorar cada vez mais a educação oferecida aos alunos. Seguimos trabalhando com responsabilidade e dedicação, cuidando do futuro do nosso município”.





