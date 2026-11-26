A audiência pública reuniu dezenas de pessoas na Câmara para cobrar providências a representantes da Enel Foto: Divulgação/Isaac de Souza - CMSJB
Os relatos de falhas em algumas localidades de São João da Barra chegam a provocar longos períodos sem eletricidade. Segundo os moradores, as interrupções acumulam-se ao longo dos últimos meses e ganharam novo impulso nesta semana, com cobranças feitas diretamente à empresa durante audiência pública realizada na terça-feira (24).
A sessão reuniu moradores, vereadores, representantes do governo municipal e diretores da Enel. Durante quase três horas, foram relatadas e discutidas precariedades dos serviços em diferentes pontos do município, além de questionamentos sobre manutenção, investimentos, atendimento e planejamento para o período de verão, quando a população e a circulação de visitantes aumentam.
Em junho, a Câmara aprovou uma moção de repúdio à concessionária diante da continuidade dos problemas, mas a convocação para a audiência foi formalizada no início de novembro. O objetivo foi colocar os responsáveis pela distribuição de energia diante das cobranças da população para obter esclarecimentos sobre providências concretas.
Moradores do quinto distrito relataram interrupções repetidas, inclusive ao longo da mesma semana, comprometendo o abastecimento de água e prejudicando o funcionamento da telefonia móvel. Também foram questionadas a ausência de inspeções perceptíveis em determinados trechos da rede e a falta de respostas efetivas diante da repetição dos problemas.
Em Grussaí, as preocupações envolvem postes deteriorados - inclusive estruturas de madeira - apontados por moradores e vereadores como potenciais riscos à segurança. A Secretaria de Serviços Públicos cobrou informações mais claras sobre os cronogramas de manutenção, com previsão de início e conclusão dos serviços.
Interrupções também são
constatadas em Campos
Sanches informou ainda que, desde outubro de 2024, o tempo médio de atendimento teria diminuído e que a empresa realiza intervenções na rede. Ao final da audiência, representantes da Enel afirmaram que manterão o diálogo com a Câmara e com a população, mas não foram apresentados prazos específicos para solucionar as principais reclamações.
Segundo a concessionária, São João da Barra possui 11 consumidores eletrodependentes cadastrados, que necessitam de energia para equipamentos essenciais à manutenção da vida. Esses consumidores podem solicitar o cadastro mediante apresentação de laudo médico, para que sejam identificados e recebam atendimento prioritário em ocorrências, inclusive com disponibilização de gerador, quando necessário.
Quanto a Campos, consumidores apontam oscilações e interrupções no fornecimento ao longo das últimas semanas, especialmente nos últimos dias, ampliando a preocupação com a qualidade do serviço prestado na região. Na quarta-feira (25), cinco bairros sofreram instabilidade no serviço elétrico — situação que, segundo comunicado da concessionária, estaria relacionada ao remanejamento de carga realizado pelas equipes durante intervenções na rede.
A Enel informou que as oscilações seriam temporárias e decorreriam dessas manobras operacionais. O episódio voltou a ocorrer nesta quinta-feira (26), somando-se a relatos de consumidores que percebem interrupções e variações no fornecimento em diferentes momentos do dia, gerando preocupação com a continuidade do serviço e possíveis danos a equipamentos.
Consumidor pode solicitar o
ressarcimento por prejuízos
Diante de situações como as relatadas em São João da Barra e Campos dos Goytacazes, quem se sentir prejudicado dispõe de mecanismos legais para cobrar providências e buscar reparação junto à concessionária. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) afirma que quem tiver equipamentos danificados em decorrência de problemas no fornecimento pode solicitar ressarcimento à distribuidora.
As regras apontam que o pedido pode ser feito em até cinco anos a partir da ocorrência do dano, devendo a concessionária observar os procedimentos e prazos regulamentares para análise. Nos casos de equipamentos destinados à conservação de alimentos perecíveis ou medicamentos, a verificação deve ocorrer em até um dia útil; para os demais aparelhos, o prazo previsto é de até dez dias.
Para formalizar a reclamação, a orientação é registrar a data e o horário da ocorrência, identificar o equipamento afetado e reunir documentos que comprovem o prejuízo, como notas fiscais, fotografias, orçamentos e laudos técnicos.
A Aneel orienta que o consumidor procure inicialmente os canais oficiais da distribuidora e guarde o número de protocolo para acompanhar a solicitação. Caso o problema permaneça sem solução, a demanda pode ser registrada nos canais oficiais da própria agência reguladora, no Procon ou em plataformas de defesa do consumidor.
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