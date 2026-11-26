A audiência pública reuniu dezenas de pessoas na Câmara para cobrar providências a representantes da Enel - Foto: Divulgação/Isaac de Souza - CMSJB

A audiência pública reuniu dezenas de pessoas na Câmara para cobrar providências a representantes da Enel Foto: Divulgação/Isaac de Souza - CMSJB

Publicado 26/11/2026 18:59 | Atualizado 26/11/2026 18:59

Problemas no fornecimento de energia elétrica em São João da Barra (SJB) e Campos dos Goytacazes estão causando transtornos a moradores dos dois municípios do Norte Fluminense. Constantes interrupções e oscilações colocam a concessionária Enel no centro das reclamações, já tendo sido alvo de audiência pública na Câmara de Vereadores sanjoanense.



Os relatos de falhas em algumas localidades de São João da Barra chegam a provocar longos períodos sem eletricidade. Segundo os moradores, as interrupções acumulam-se ao longo dos últimos meses e ganharam novo impulso nesta semana, com cobranças feitas diretamente à empresa durante audiência pública realizada na terça-feira (24).



A sessão reuniu moradores, vereadores, representantes do governo municipal e diretores da Enel. Durante quase três horas, foram relatadas e discutidas precariedades dos serviços em diferentes pontos do município, além de questionamentos sobre manutenção, investimentos, atendimento e planejamento para o período de verão, quando a população e a circulação de visitantes aumentam.



Em junho, a Câmara aprovou uma moção de repúdio à concessionária diante da continuidade dos problemas, mas a convocação para a audiência foi formalizada no início de novembro. O objetivo foi colocar os responsáveis pela distribuição de energia diante das cobranças da população para obter esclarecimentos sobre providências concretas.



Moradores do quinto distrito relataram interrupções repetidas, inclusive ao longo da mesma semana, comprometendo o abastecimento de água e prejudicando o funcionamento da telefonia móvel. Também foram questionadas a ausência de inspeções perceptíveis em determinados trechos da rede e a falta de respostas efetivas diante da repetição dos problemas.



Em Grussaí, as preocupações envolvem postes deteriorados - inclusive estruturas de madeira - apontados por moradores e vereadores como potenciais riscos à segurança. A Secretaria de Serviços Públicos cobrou informações mais claras sobre os cronogramas de manutenção, com previsão de início e conclusão dos serviços.

Interrupções também são

constatadas em Campos

O representante da Enel, Tobias Sanches, informou que a empresa atende aproximadamente 30 mil consumidores em São João da Barra, em uma área de 452 quilômetros quadrados, e mantém cinco equipes em operação permanente, além de reforço de pessoal em períodos de feriados. Ele afirmou que há ações de manutenção e investimentos nas redes de média e alta tensão.



Sanches informou ainda que, desde outubro de 2024, o tempo médio de atendimento teria diminuído e que a empresa realiza intervenções na rede. Ao final da audiência, representantes da Enel afirmaram que manterão o diálogo com a Câmara e com a população, mas não foram apresentados prazos específicos para solucionar as principais reclamações.



Segundo a concessionária, São João da Barra possui 11 consumidores eletrodependentes cadastrados, que necessitam de energia para equipamentos essenciais à manutenção da vida. Esses consumidores podem solicitar o cadastro mediante apresentação de laudo médico, para que sejam identificados e recebam atendimento prioritário em ocorrências, inclusive com disponibilização de gerador, quando necessário.



Quanto a Campos, consumidores apontam oscilações e interrupções no fornecimento ao longo das últimas semanas, especialmente nos últimos dias, ampliando a preocupação com a qualidade do serviço prestado na região. Na quarta-feira (25), cinco bairros sofreram instabilidade no serviço elétrico — situação que, segundo comunicado da concessionária, estaria relacionada ao remanejamento de carga realizado pelas equipes durante intervenções na rede.



A Enel informou que as oscilações seriam temporárias e decorreriam dessas manobras operacionais. O episódio voltou a ocorrer nesta quinta-feira (26), somando-se a relatos de consumidores que percebem interrupções e variações no fornecimento em diferentes momentos do dia, gerando preocupação com a continuidade do serviço e possíveis danos a equipamentos.

Consumidor pode solicitar o

ressarcimento por prejuízos