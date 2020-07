Desde terça-feira, 28, equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estão atuando para melhorar a mobilidade e locomoção dos moradores na Av. São João Batista, Centro de São João de Meriti. Toda a Avenida foi asfaltada e teve seus buracos tapados. O prefeito Dr. João Ferreira Neto esteve no local e informou que o projeto se expandirá para outras localidades do município.

“Além de revitalizar a região do centro, buscamos melhorar a qualidade de vida do meritiense, apoiar o comércio e a segurança pública. Estamos alterando toda a iluminação da cidade por lâmpadas de led e reformando a praça do skate para que nossos munícipes possam desfrutar da cidade da melhor maneira possível”, disse o prefeito.

Parte da Rua São João Batista interditada devido á obra. Trânsito desviado para a pavuna. - Matheus Marinho

Em outra região da cidade, a Secretaria de Transportes concluiu na Av. Comendador Teles, centro de Vilar dos Teles, uma faixa de pedestres de fundo vermelho na madrugada desta terça-feira (28). Ela faz parte de um conjunto de faixas que estão sendo espalhadas pela cidade a fim de prover mais visibilidade, segurança e conforto à população, sem infringir o Código de Trânsito Brasileiro.

Faixa de pedestres de fundo vermelho concluída na Av. Comendador Teles - Divulgação

De acordo com a organização, qualquer rua do município pode ser revitalizada. Para isso, basta enviar uma mensagem no perfil oficial do Plantão de Obras e Zeladoria de Meriti no Facebook ou deixar uma mensagem nos comentários das postagens relacionadas ao assunto, que os pedidos serão encaminhados para a realização.