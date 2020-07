Sobe para 2261 o número de casos confirmados de Covid-19 em São João de Meriti

A Secretaria de Saúde de Meriti confirmou mais 18 novos casos por Covid-19 no município. Os dados atualizados desta quinta-feira (30), mostram aumento no número de mortes, que atingem 352 casos. O município realiza inúmeras reuniões com seus secretários para alinhar as melhores decisões para a população neste período.

O casos suspeitos também aumentaram, agora são 2379. Os recuperados somam 92 e os descartados, 742. Para a próxima semana, está prevista a divulgação de um novo decreto, onde o município entrará em uma nova fase. Academias, bares e campos de futebol poderão ser abertos com alguma restrições.

As atualizações são disponibilizadas diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de boletins, geralmente publicados a noite no site da prefeitura.