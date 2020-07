Prefeitura de Meriti realiza sétimo Mutirão de Testes Rápidos para covid-19 nesta sexta, 31

Em mais uma ação contra o coronavírus, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará o sétimo mutirão de testes rápidos de Covid-19, hoje (31/7). Desta vez a ação acontece na praça da Avenida Getúlio de Moura, no bairro Vila Tiradentes, a partir das 9h.

A secretária de Saúde, Marcia Lucas, é presença confirmada em todos os trabalhos de sua pasta, “Tudo que estamos fazendo para conter o coronavírus têm funcionado, em breve vamos nos ver livre disso tudo, agradeço o empenho de todos”, disse.

A organização recomenda para quem estiver com os sintomas da doença como dor de cabeça, tosse, febre, entre outros, compareça ao mutirão para realizar o teste gratuitamente. A ação integrada contará também com o ônibus ginecológico realizando a coleta de preventivos. A prefeitura busca atender com esta ação cerca de 500 munícipes.