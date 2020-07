CCR NovaDutra abre novo acesso da pista expressa para a pista marginal da via Dutra, em Meriti, nesta sexta (31)

A Concessionária da Rodovia Presidente Dutra (CCR NovaDutra) informou que nesta sexta,31, abrirá um novo acesso da pista expressa para a pista marginal da via Dutra, localizado no km 170,3 sentido São Paulo, em São João de Meriti. Para evitar transtornos aos motoristas, a Concessionária implantará sinalização especial com faixas nas proximidades do local.

Segundo a empresa, a novidade tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego da região, principalmente, para o motorista que mora ou precisar acessar os bairros dos municípios de Belford Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Alterações no Acesso km 166

Com previsão para ocorrer na próxima terça-feira, dia 04/08, o acesso da pista expressa para a marginal localizado no quilômetro 166 sentido São Paulo será fechado. Com isso, a opção para o motorista acessar Duque de Caxias, São João do Meriti, Pavuna, Linha Vermelha e o Retorno será no km 165.

Para informações sobre as condições de tráfego, os motoristas podem sintonizar, durante a viagem, a CCRFM 107,5 NovaDutra.