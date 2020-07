Homem é preso por roubar carga de cigarros em São João de Meriti

Um homem foi preso em flagrante na manhã dessa quarta-feira (29) no Centro de São João de Meriti por roubo a uma carga de cigarros. Na abordagem do 21º BPM foi apreendido um revólver calibre 38 e o veículo sem registro de roubo.

De acordo com o Batalhão, o crime ocorreu na esquina da Rua da Matriz com Manuel Francisco da Rosa, em Meriti. Foi feito um cerco no Centro da cidade com o apoio de agentes do Segurança Presente e o veículo em questão foi abordado. Na ação a PM recuperou a carga de cigarros da empresa Souza Cruz.

Foi dado voz de prisão e o indivíduo levado à 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada e o material apresentado.