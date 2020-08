Carro de motorista de aplicativo é atingido por tiro em Meriti

No primeiro dia do mês de agosto, um motorista de aplicativo que estava trabalhando pelo bairro Parque Araruama, em São João de Meriti, teve seu veículo atingido por um tiro no para-brisa. O caso ocorreu próximo ao Morro da Caixa D’água. O condutor, que não teve a identidade revelada até o momento, não foi atingido. Nenhum passageiro estava no veículo no momento do episódio.

Nas redes sociais os moradores se queixam constantemente do aumento da violência e falta de segurança nas ruas do bairro, e cobram do município uma segurança pública melhor.