São João de Meriti não registra nenhuma morte por Covid-19 neste fim de semana, diz boletim

São João de Meriti registrou neste domingo (9), mais 29 novos casos confirmados de Covid-19. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 2487 casos positivos da Covid-19. O número de óbitos, 353 casos, permaneceu estável durante todo o fim de semana.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta começou a disponibilizar a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 33,3%, neste domingo (9). Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 2413. O número de altas após internação chega a 92 e podem ser descartados 761 casos.

Mutirão de Testes Rápidos

Nesta semana, o bairro Jardim Metrópole receberá o oitavo mutirão de testes rápidos com a presença especial do ônibus ginecológico da prefeitura. Segundo a organização, estima-se que mais de 500 pessoas sejam testadas no evento.

Os moradores de São João de Meriti participam, desde o início de julho, de mutirões de testes rápidos para a Covid-19 realizados pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O serviço, destinado principalmente para pessoas que apresentam sintomas característicos da doença como tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar, entre outros, atende também a todos que comparecem ao local.