Acompanhe nesta terça-feira a live com Giovani Ratinho, pré-candidato a prefeito de São João de Meriti

Acompanhe aqui, a partir das 15h, a entrevista de Giovani Ratinho (PROS), pré-candidato a prefeito de São João de Meriti, na série de lives promovida pelo jornal O DIA. Ela será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pelo repórter Eric Macedo.

A entrevista poderá ser acompanhada pelo Facebook e pelo YouTube do DIA. Você poderá participar enviando perguntas pelas redes sociais.

Giovani Ratinho, 43 anos, é deputado estadual, casado e pai de três filhos. Iniciou sua vida política aos 15 anos, acompanhando seu pai em reuniões partidárias. Foi motorista do transporte alternativo (Kombi), acompanhado de sua esposa Rosi.

Foi eleito vereador no município de São João de Meriti em 2012 e reeleito em 2016. Venceu a eleição para deputado estadual em 2018, na primeira vez em que concorreu ao cargo. Em fevereiro de 2019 iniciou o seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), com a missão de fazer um trabalho para todo o estado, mas com um olhar especial para o interior, a Baixada Fluminense e Meriti, sua cidade natal.

Em seu primeiro mandato foi reconhecido como o parlamentar mais atuante na cidade, conseguindo junto aos governos do Estado e do Município, através de suas indicações legislativas, o asfaltamento de 14 ruas, a construção de uma encosta onde diversas casas corriam o risco de desmoronar, além de levar água a pontos importantes da cidade como o Morro do Carrapato, Morro de Santa Helena e a parte alta de Agostinho Porto.

Atualmente, buscando mudar a história da cidade para melhor, o pré-candidato aceita mais um desafio em sua vida, à pedidos de muitos moradores e eleitores.