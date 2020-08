São João de Meriti registrou nesta quarta (12), mais 26 novos casos confirmados de coronavírus. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 2548 casos positivos da Covid-19. O número de óbitos, 354 casos, registrou nesta quarta (12), maisconfirmados de coronavírus. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 2548 casos positivos da Covid-19. O número de óbitos, 354 casos, aumentou pela primeira vez nesta semana

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta começou a disponibilizar a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 36,7%, nesta quarta. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 2491. O número de altas após internação chega a 92 e podem ser descartados 793 casos.

Mutirão de Testes Rápidos

Os moradores de São João de Meriti participam, desde o início de julho, de mutirões de testes rápidos para a Covid-19 realizados pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O serviço, destinado principalmente para pessoas que apresentam sintomas característicos da doença como tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar, entre outros, atende também a todos que comparecem ao local.