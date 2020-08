Ana Meriti participa de live do O DIA

Acompanhe nesta segunda-feira, a partir das 15h, a live com Ana Meriti (PRTB), pré-candidata à Prefeitura de São João de Meriti, na série de lives promovida pelo jornal O DIA. Ela será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pelo repórter Eric Macedo.





A entrevista poderá ser acompanhada pelo Facebook e pelo YouTube do DIA nos links: A entrevista poderá ser acompanhada pelo Facebook e pelo YouTube do DIA nos links: https://www.facebook.com/odiajornal/videos/310711133465314/ https://www.youtube.com/watch?v=qDSi8tS0U2M . Você poderá participar enviando perguntas pelas redes sociais.

Ana Claudia Miranda, mais conhecida por Ana meriti, 47 anos, ocupou o cargo de assessora de gabinete no período de 2010 a 2013 na Prefeitura de Duque de Caxias, a convite do Prefeito Washington Reis, onde deu seus primeiros passos na política. Trabalhou no SINE, Órgão do Governo Federal que trata especificamente de emprego, em Vilar dos Teles, São João Meriti. E atualmente, seu foco é na geração de emprego e na qualificação das pessoas para se encaixar no mercado de trabalho.