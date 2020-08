Acompanhe nesta terça-feira a live com Charlles Batista, pré-candidato a prefeito de São João de Meriti

Acompanhe aqui, a partir das 15h, a entrevista de Charlles Batista (REPUBLICANOS), pré-candidato a prefeito de São João de Meriti, na série de lives promovida pelo jornal O DIA. Ela será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pelo repórter Eric Macedo.

A entrevista poderá ser acompanhada pelo Facebook e pelo YouTube do DIA nos links: https://www.facebook.com/odiajornal/videos/743816269741235/ https://www.youtube.com/watch?v=ER5URKWEQb4 . Você poderá participar enviando perguntas pelas redes sociais.

Charlles Batista, 42 anos, intitula-se uma pessoa simples, trabalhadora, determinada e que acorda todos os dias com o pensamento de mudar o que está errado na política e no dia a dia das pessoas.

Cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) e posteriormente a Academia da Força Aérea (AFA). Depois focou em concursos públicos, sendo aprovado no concurso do TRF e, em seguida, na Polícia Rodoviária Federal em 2009, tendo inicialmente sido lotado no Norte do Brasil, mais precisamente no Estado do Pará, na cidade de Belém. Em 2010, foi transferido para o Sul do Brasil, para a cidade de Curitiba, no estado do Paraná, onde atuou no Núcleo De Operações Especiais (NOE).

Em 2012, foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro, especificamente para a Delegacia Metropolitana, na Baixada Fluminense, atuando ainda como Adjunto, função esta de confiança do Chefe da Delegacia Metropolitana, sendo então, a ligação entre o Chefe do Setor e os demais PRFs. Pertence ao Grupo de Motociclistas da PRF-RJ, é Assessor Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal e diretor do Sindicato da PRF-RJ.

Em 2016, foi candidato pela primeira vez em São João de Meriti. É vereador e suplente de Deputado Estadual com 21.774 votos. Hoje, é pré-candidato a Prefeito de São João de Meriti pelo Partido Republicanos.