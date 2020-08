tentativa de assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Com o acusado foi encontrado uma pistola de brinquedo. Nesta sexta-feira, 21, Policiais Militares , atendendo as diretrizes do Comandante do 21° BPM, prenderam um homem que estava detido por moradores após umaem São João de, na Baixada Fluminense. Com o acusado foi encontrado uma pistola de brinquedo.

De acordo com o Batalhão, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Grande Rio, quando foram alertados por algumas pessoas sobre um assalto na Rua César, no Parque São Judas Tadeu. Um dos assaltantes já estava detido por moradores do local, enquanto outros dois conseguiram fugir.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo) para registro da ocorrência.

O 21º Batalhão de Polícia Militar solicita que população colabore com a segurança do município ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177 ou pro 190.

