PM evita roubo de carga dos correios em Meriti

roubo de carga nas proximidades do Morro da Caixa D’água, Vila Tiradentes, em Nesta terça-feira, 25, Policiais Militares do 21º BPM estavam em serviço, seguindo as diretrizes do comandante do Batalhão, quando foram alertados sobre umnas proximidades do Morro da Caixa D’água, Vila Tiradentes, em São João de Meriti

De acordo com a equipe, ao chegarem no local, os policiais se depararam com o roubo em andamento de uma carga dos Correios. Os criminosos fugiram do local, após avistarem a guarnição, abandonando as vítimas e a carga intacta. O celular do motorista e um celular funcional da empresa dos Correios foi roubado.

Carga dos Correios - Divulgação/21º BPM

Diante dos fatos, a equipe encaminhou as vítimas e carga até a sede da Polícia Federal, em Nova Iguaçu, para registro de ocorrência.