São João de Meriti tem 384 mortes registradas por Covid-19

25 novos casos confirmados de coronavírus. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 2943 casos positivos da Covid-19. O número de óbitos, 384 casos, teve aumento nesta semana. São João de Meriti registrou nesta quinta (27), maisconfirmados de coronavírus. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,da Covid-19. O número de óbitos, 384 casos, teve aumento nesta semana.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta começou a disponibilizar a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 46,7%, nesta quinta. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 2789 e podem ser descartados 976 casos.

Mutirão de Testes Rápidos

Nesta semana, o município recebeu o décimo Mutirão de Testes Rápidos com a presença especial do Ônibus Ginecológico da prefeitura, no bairro Coelho da Rocha. Segundo a organização, aproximadamente 800 pessoas foram atendidas durante os três dias de evento.

Os moradores de São João de Meriti participam, desde o início de julho, de mutirões de testes rápidos para a Covid-19 realizados pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O serviço, destinado principalmente para pessoas que apresentam sintomas característicos da doença como tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar, entre outros, atende também todos que comparecem ao local.

