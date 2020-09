Doutor João, do Democratas, é oficialmente candidato à reeleição em São João de Meriti

A primeira convenção partidária para as eleições 2020 de São João de Meriti foi realizada na manhã de sábado, dia 05. Dr. João Ferreira Neto foi confirmado como candidato para concorrer à reeleição, pelo Democratas, nas eleições deste ano. O nome escolhido para ocupar o cargo de vice-prefeito é de Valdecy da Saúde, que é deputado estadual e foi vereador no município, por três mandatos.

“É importante a continuação do nosso trabalho no município, visto que com toda dificuldade nesse primeiro mandato: a herança que recebemos e a pandemia, conseguimos avançar em vários setores. Junto com meu vice, Valdecy, vamos fazer de tudo para continuar transformando a cidade e fazer mais por São João de Meriti”, afirmou o candidato a prefeito.

Convenção partidária do Democratas realizada na manhã de sábado, dia 05 - Divulgação

Dr. João Ferreira Neto, 69 anos, é médico-cirurgião e obstetra, bacharel em Direito, perito legista licenciado e político. Foi Diretor da maternidade de Belford Roxo durante um período de 12 anos e do Hospital Infantil durante dez. Em outubro de 2016, foi eleito no primeiro turno, com 115.400 votos, prefeito de São João de Meriti.