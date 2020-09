Professor Joziel é confirmado candidato a prefeito de Meriti pela coligação PSL e PMB

eleições 2020 de Professor Joziel, do PSL , como mais um nome na disputa pelo cargo de Prefeito do município. A escolhida para ocupar o cargo de vice é Raquel Maciel, do PMB. Em convenção partidária para asde São João de Meriti , realizada no último dia 13, a coligação ‘Meriti, não foge à luta!’ oficializou, do PSL , como mais um nome na disputa pelo cargo de Prefeito do município. A escolhida para ocupar o cargo de vice é, do PMB.

Coligação ‘Meriti, não foge à luta!’, PSL e PMB - Divulgação

“O plano de desenvolvimento para São João de Meriti é fruto da minha vivência como cidadão meritiense, morador do bairro da Venda Velha. Meu sonho é transformar a cidade num lugar digno aos seus moradores, implantando a boa prática na administração com transparência no uso dos recursos públicos, valorizar os profissionais da educação, saúde e segurança pública. Bem como devolver a dignidade dos nossos aposentados e pensionistas, que ajudaram a construir a cidade e estão passando por sérias necessidades sem receber há meses, num desrespeito sem precedentes”, disse o candidato a prefeito.

Atualmente, Joziel é deputado federal, mas já foi vereador na cidade de Meriti e subsecretário de Meio Ambiente na Prefeitura Municipal. Atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e hoje, na Câmara dos Deputados, é presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia (FPMEP), titular das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e Viação e Transportes (CVT).

