Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação em São João de Meriti, todas as unidades de saúde do município estarão abertas neste sábado (17), das 8h às 17h, Dia D da campanha. A ação, que acontece em todo o território nacional, começou no dia 5 de outubro e vai até o final do mês. A campanha quer imunizar crianças e jovens contra diversas doenças como sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba, hepatites A e B.

Poliomielite

Crianças e jovens com até 15 anos de idade devem ser vacinados, sendo que aqueles da faixa etária de 1 ano a 5 anos incompletos vão receber duas gotinhas da vacina, desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

Aqui, a criança ou jovem terá sua caderneta atualizada com as doses que faltam para completar o esquema vacinal. Serão ofertadas todas as vacinas do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente.

Onde tomar a vacina?

De acordo com a Prefeitura de Meriti, todas as unidades de saúde da cidade estão administrando as vacinas de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h, porém neste dia 17, nomeado (Dia D), os postos também vão funcionar. Procure a unidade de saúde mais próxima de você e leve as pessoas por quem é responsável e lembre-se manter as medidas de prevenção contra a covid-19, como uso de máscaras e distanciamento social.