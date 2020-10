Giovani Ratinho, candidato a prefeito de São João de Meriti Divulgação

O candidato a prefeito Giovani Ratinho realizou uma reunião, no último sábado (17), com os candidatos a vice-prefeito, Rodrigo Bombeiro, e a vereador dos partidos que compõem a coligação Meriti no rumo certo. O objetivo do encontro foi discutir o planejamento e a estratégia de campanha, principalmente, sobre as fake news. A coordenação de campanha alega que opositores estariam espalhando pela cidade de que o candidato a prefeito estaria impugnado.

“Eu quero falar ao meus queridos meritienses que sou ficha limpa, não respondo a nenhum processo e sou o candidato ideal para colocar São João de Meriti no rumo certo e melhorar a vida das pessoas. Meus opositores precisam aceitar a vontade do povo e permitir que eles escolham democraticamente”, ressaltou o candidato a prefeito Giovani Ratinho.

"Vamos colocar em dia o salário de aposentados e pensionistas, criar a escola em tempo integral com esporte e cultura, mais vagas de creches, um hospital infantil e colocar a saúde para funcionar", afirmou o candidato a vice-prefeito Rodrigo Bombeiro.

O Ministério Público voltou atrás e no dia 11 de outubro o promotor Rodrigo Lima Gomes pediu a improcedência do pedido de inelegibilidade. Na última sexta-feira, a Justiça Eleitoral, através da sentença do magistrado Carlos Marcio da Costa Contazio Corrêa, confirmou a candidatura do deputado estadual Giovani Ratinho a prefeito da cidade.