Professor Joziel participou de debate com prefeitáveis, na noite de ontem (20). Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 18:45 | Atualizado 21/10/2020 18:45

o candidato à Prefeitura de São João de Meriti, Professor Joziel (PSL), fez caminhadas nos bairros de Vilar dos Teles, Éden, Araruama, Analândia e Venda Velha, este último onde mora. Na noite de ontem (20), participou do debate ao vivo promovido pelo Estúdio B, com os prefeitáveis do município. Na semana,(PSL),nos bairros de Vilar dos Teles, Éden, Araruama, Analândia e Venda Velha, este último onde mora. Na noite de ontem (20),promovido pelo Estúdio B, com os prefeitáveis do município.

Professor Joziel falou sobre suas propostas para saúde, educação, segurança, saneamento básico e cultura. Destaque para as propostas sobre a inovação na integração dos meios de transporte em São João de Meriti. “Queremos um novo tempo nos meios de transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário. Estamos na era pós moderna, com as cidades inteligentes, e é isso que queremos para Meriti”, afirmou.

Publicidade

“A questão da modernização dos modais é urgente, porque estamos muito atrasados. Por isso, como deputado federal e membro titular da Comissão de Transportes da Câmara, iniciamos conversa com investidores internacionais interessados em avançar no trabalho para fazer a integração na cidade. Com investimentos, podemos melhorar as rodovias, as ferrovias e inovar o sistema hidroviário. A conta de um serviço ineficiente não pode cair para o trabalhador, apenas com o aumento das passagens. Precisamos de soluções inteligentes, eficientes e possíveis de serem excetuadas no município, e é o que vamos fazer pelos meritienses”, acrescentou o candidato a Prefeito.

Leia também: Posto do Ciretran de São João de Meriti é reaberto