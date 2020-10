Foragido da justiça é preso em São João de Meriti Reprodução da internet

um homem considerado foragido da justiça foi preso em São João de Meriti, na Baixada fluminense, por policiais militares do 21º BPM, após os mesmos verificarem que haviam dois mandados de prisão em aberto contra o acusado.

De acordo com informações policiais, uma equipe do 21°BPM estava no cumprimento de ordem de serviço, na Av. Automóvel Clube, em três pontes, na divisa com o 39° BPM (Pavuna), quando tiveram a atenção voltada para dois indivíduos que passavam a pé pelo local, demonstrando um certo nervosismo.

Após abordagem policial, foi feito uma consulta no Portal de Segurança Pública e foi constatado que haviam dois mandados de prisão em aberto contra um dos indivíduos.

De imediato, a equipe encaminhou a ocorrência para 54° DP, aonde o acusado permaneceu preso.

