Candidato a prefeito, Giovani Ratinho realiza lançamento oficial de sua campanha em Meriti Divulgação

Por O Dia

Giovani Ratinho, fez o lançamento oficial de sua campanha política em São João de Meriti, no último fim de semana. Em sua chegada, o candidato foi carregado no colo por seus apoiadores. Com muita alegria e com palavras de esperança para mudar a administração da cidade, o representante do PROS,, no último fim de semana. Em sua chegada, o candidato foi carregado no colo por seus apoiadores.

“Deus tem um propósito na minha vida e na vida das pessoas de nossa cidade, que é reerguer São João. Não tenho sombra de dúvidas que no dia 15 de novembro vamos ganhar no primeiro turno”, falou Giovani Ratinho ovacionado pelos presentes.

Nesta terça-feira (27), Giovani caminhou e conversou com a população do bairro Praça da Bandeira, onde diversos moradores declararam apoio à candidatura do representante do PROS. Ratinho fez questão de passar de porta em porta ouvindo as necessidades e desejos de cada um.

Segundo o candidato a vice-prefeito de Ratinho, a palavra de ordem nas ruas era renovar para mudar. “São João de Meriti tem jeito. No dia 15 de novembro, nós vamos eleger Giovani Ratinho prefeito”, gritou animado Rodrigo Bombeiro.