Vereador Dudu Soares em vídeo de defesa, postado no Facebook. Reprodução/ Facebook Dudu Soares

Por O Dia

Nesta quinta-feira (29), em pronunciamento realizado em suas redes sociais, o vereador e ex-candidato a vice-prefeito Dudu Soares, da chapa do policial rodoviário federal e também vereador Charlles Batista (Republicanos), pediu afastamento da campanha alegando "ser vítima de uma campanha que tenta difamar sua imagem". Dudu não entrou em detalhes, sobre o que estaria acontecendo.

“Nesse momento, eu prefiro dar passos para trás e continuar minha jornada como vereador no município. As pessoas sabem quem eu sou e da minha índole. E é por isso que eu sempre falei, se eles não conseguirem me matar, eles vão tentar me prender. Eu que estou na política há muito tempo, sei que ela não e fácil, é pior do que tráfico de drogas, e eu não consigo me submeter a isso, por isso, prefiro me afastar da campanha”, disse o ex-candidato a vice-prefeito.

Suposta extorsão

Logo após o anuncio, veio à tona, no televisivo RJ2, um vídeo que mostra Dudu Soares recebendo R$ 19 mil reais, em maços de dinheiro, de um empresário. O homem, que não teve a identidade divulgada, alega que estaria sendo extorquido pelo vereador, depois que a empresa da família vendeu respiradores para o município em um contrato emergencial, sem licitação. As imagens, coletadas em 16 de setembro, foram feitas pelo próprio empresário e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, abriu inquérito para investigar a suposta extorsão praticada pelo vereador.

Dudu Soares (à esquerda) recebendo dinheiro do empresário Reprodução

Segundo informações da TV Globo, o empresário disse na delegacia que, no primeiro contato de um funcionário dele com Dudu Soares, o candidato a vice teria dito que só pararia de o perseguir depois de acertar com ele e com o candidato a prefeito. Acrescentou dizendo que no encontro dele com o político, Dudu exigiu o pagamento de R$ 20 mil por semana até o fim da eleição e mais R$ 200 mil no dia da votação para o pagamento de boca de urna.

Em resposta as imagens expostas e a acusação, o vereador Dudu Soares nega qualquer tipo de suposta extorsão praticada por ele. “Na verdade, eles me emprestaram R$ 19 mil reais e eu falei que assim que tivesse esse dinheiro, iria retornar para eles. Eu tenho o direito de pedir empréstimo. É uma covardia o que estão fazendo comigo e com minha família. Logo agora que faltam 16 dias para a eleição. No momento certo, eu vou pagar esse empréstimo”, disse Soares.

