Paulinho do Sindicato promove panfletagem e corpo a corpo por bairros de Meriti Divulgação

Por O Dia

Nesta semana, o candidato a prefeito, Paulinho do sindicato, começou sua agenda política panfletando pessoalmente o centro de São João, ao lado de sua vice Sara Costa, e os candidatos Ernesto e Alcinda Pontes. Além de participar de caminhadas em Éden, onde gravou um vídeo denunciando o estado da rodoviária localizada na praça do bairro.

Ontem, Paulinho conversou com a população que passava pela estação de trem de Coelho da Rocha, ao lado de sua vice Sara Costa e os candidatos a vereador Ernesto Sampaio e Pastor Damião. Por fim, esteve presente em uma reunião na Vila Rosali, com lideranças do candidato a vereador Gustavo Henriques, onde teve a oportunidade de apresentar suas propostas para a cidade e conquistar eleitores.

“Em minhas caminhadas, venho sentindo que o povo vai me dar uma oportunidade de ir para o segundo turno. O povo sente saudade de ter um trabalho digno, de fazer uma compra descente e dos baixos valores dos alimentos, assim como era no mandato do nosso ex-presidente Lula. Eu acredito que posso fazer isso pela população e trazer de volta essa realidade”, disse o candidato à Prefeitura.

