Publicado 07/11/2020 13:00

Essa semana,, ao lado de sua vice, Sara Costa, visitou todos os 4 cantos do município, emque começou no bairro Engenheiro Belford e passou por São Matheus, Tomazinho, Éden, Grande Rio, Agostinho Porto, Vila Rosali, Vilar dos Teles, Jardim Botânico, Jardim Irís, Venda Velha e terminou no Centro. O evento contou com a presença dos candidatos a vereador: João Griot, Gustavo Henriques, Ernesto, Rose Graça, Joca, Geovana Latavanha, Seu Ivan, Pastor Damião e Iya Lúcia.