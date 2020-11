A motocicleta era produto de roubo do dia 21/08/2020, com registro de ocorrência realizado na 57°DP (Nilópolis). Divulgação/21ºBPM

Policiais Militares do 21º BPM (motocicleta roubada. A equipe procedeu com os indivíduos a 54ªDP, em Belford Roxo, onde permaneceram presos. Neste fim de semana, São João de Meriti ) prenderam uma dupla que estava transitando pelas ruas do bairro São Matheus, com uma. A equipe procedeu com os indivíduos a 54ªDP, em Belford Roxo, onde permaneceram presos.

De acordo com as informações da PM, uma guarnição do 21° estava em patrulhamento quando teve a atenção voltada para dois indivíduos em uma motocicleta que, ao avistarem a aproximação dos policiais militares, entraram em um posto de gasolina demonstrando um certo nervosismo.

De imediato, a equipe realizou a abordagem e foi constatado que a moto, que se encontrava sem placa, era produto de roubo do dia 21/08/2020, com registro de ocorrência realizado na 57°DP (Nilópolis).

Diante dos fatos, a guarnição procedeu com a motocicleta e com os acusados a 54ªDP, onde ficaram presos.