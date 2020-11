São João de Meriti

Filho do herói meritiense marinheiro João Cândido recebe homenagem de militares da Marinha

O evento contou com a presença do prefeito do município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e da secretária de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial de Meriti, Ana Paula Rosa

Publicado há 7 horas