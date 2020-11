Paulinho com apoiadores durante caminhada na praça da Matriz Divulgação

Por O Dia

grande caminhada na praça da Matriz, com a presença de quase todos os candidatos a vereador do partido (PT). Nesta semana, o candidato à prefeitura de São João de Meriti , Paulinho do sindicato, ao lado de sua vice Sara Costa, recebeu a visita da apoiadora e deputada estadual Zeidan. Juntos, realizaram uma, com a presença de quase todos os candidatos a vereador do partido (PT).

Às vésperas da eleição, Paulinho continua tentando dialogar com a população o máximo possível visitando lugares diferentes. Por essa razão participou de 4 carreatas, cada uma com um candidato a vereador diferente, sendo eles Gustavo Henriques, Pastor Damião, Geovana Latavanha e João Griot.

“Quero agradecer, desde já, a população de São João de Meriti que me abraçou e está confiando na minha campanha. A dois dias da eleição, acredito que minha parte já foi feita, minhas propostas estão sendo divulgadas para todos que queiram conhecer e eu mesmo faço este serviço no corpo a corpo diário. Que domingo aconteça o melhor para nossas vidas. Estou confiante no segundo turno”, disse o prefeitável.