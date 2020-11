Prefeitura de São João de Meriti Divulgação

Formigueiro das Américas. Assim é conhecida a cidade de oito candidatos disputam o favoritismo dos, aproximados, 377 mil eleitores registrados no TRE. Uma das principais demandas do próximo prefeito será quitar o pagamento da folha dos aposentados, há 6 meses em atraso, solucionar o problema das enchentes e investir na saúde municipal. . Assim é conhecida a cidade de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, por sua alta densidade demográfica, estimada em 13.024,56 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE. Neste ano, na batalha pelo cargo de prefeito do município,. Uma das principais demandas do próximo prefeito será quitar o pagamento da folha dos aposentados, há 6 meses em atraso, solucionar o problema das enchentes e investir na saúde municipal.

Um dos aspectos mais solicitados pela população meritiense é a restruturação do sistema de saúde. O objetivo da nova organização será melhorar e ampliar o atendimento, como também concluir a finalização da reforma da maternidade do Morrinho (que ainda está em processo de municipalização).

No município, a principal atividade econômica está concentrada no setor de comercio e serviços. São João possui alguns centros comerciais, tais como: Vilar dos Teles, antigamente chamada de Capital do Jeans, que já trouxe grandes recursos para a cidade, o do Centro, de Coelho da Rocha, éden, Jardim Meriti e o Shopping Grande Rio.

Candidatos à prefeitura de São João de Meriti 2020 Montagem/Divulgação

Saiba quais são os nomes que concorrem à Prefeitura de Meriti, em 2020, e o que farão para ter uma cidade melhor:

Charlles Batista (Republicanos)

Charlles Batista, 42 anos, pertence à Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, atuando na Delegacia Metropolitana, Baixada Fluminense, como adjunto. Pertence ao Grupo de Motociclistas da PRF-RJ, é Assessor Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal e diretor do Sindicato da PRF-RJ. Em 2016, foi candidato pela primeira vez em São João de Meriti, tornando-se vereador. Depois, suplente de Deputado Estadual com 21.774 votos.

“Com ajuda de Deus, lutarei sempre e incansavelmente pelo conservadorismo e pela manutenção dos valores que regem a nossa sociedade: família, moral, liberdade econômica e liberdade religiosa. Farei uma gestão transparente, pautada pela ética, colocando ordem na casa para que São João de Meriti saia do vermelho e alcance o caminho da prosperidade”, Charlles Batista.

Giovani Ratinho (PROS)

Giovani Ratinho, 43 anos, é deputado estadual, casado e pai de três filhos. Foi eleito vereador no município de São João de Meriti em 2012 e reeleito em 2016. Venceu a eleição para deputado estadual em 2018, na primeira vez em que concorreu ao cargo. Em fevereiro de 2019 iniciou o seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), com a missão de fazer um trabalho para todo o estado, mas com um olhar especial para o interior, a Baixada Fluminense e Meriti, sua cidade natal.

Doutor João (Democratas)

Dr. João Ferreira Neto, 69 anos, é médico-cirurgião e obstetra, bacharel em Direito, perito legista licenciado e atual prefeito de São João de Meriti, cargo que ocupa desde janeiro de 2017. Em 2012, concorreu a prefeito pela primeira vez, alcançando quase 100 mil votos, mas sem vitória. Em 2015, assumiu o primeiro mandato como deputado federal, pelo PR, ao ser eleito com 65.624 votos. Em outubro de 2016 foi eleito no primeiro turno, com 115.400 votos. Atualmente ele está no partido Democratas.

Professor Joziel (PSL)

É deputado federal, mas já foi vereador na cidade de Meriti e subsecretário de Meio Ambiente na Prefeitura Municipal. Professor Joziel atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e hoje, na Câmara dos Deputados, é presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia (FPMEP), titular das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e Viação e Transportes (CVT).

“Administrar São João de Meriti será um grande desafio. Ao longo dos anos a cidade acumula problemas: folha de pagamento, excesso de burocracia nas repartições, queda na arrecadação, precariedade na prestação de serviços públicos e outros reveses. O nosso trabalho será árduo e demandará muita eficiência na gestão com comprometimento com a ética, moral e excelência na prestação dos serviços públicos, respeitando o uso dos recursos públicos”, Professor Joziel.

Léo Vieira (PSC)

O deputado estadual é nascido e criado em São João de Meriti. Candidatou-se pela primeira vez em 2012, para vereador, sendo eleito. Em 2016, se candidatou novamente a vereador da Câmara Municipal de São João de Meriti, conquistando 4.231 votos, sendo o 5º com mais votos. Em 2018, tornou-se deputado estadual e, neste cargo, uma de suas maiores conquistas foi a indicação que trouxe o Projeto Segurança Presente para o município de São João de Meriti, investindo na segurança municipal.

“Antes de mais nada, reestabelecer a dignidade do meritiense é minha prioridade. Na segurança, vamos ampliar a central de monitoramento integrado, além de realizar concurso público para a guarda municipal. Na educação, meu compromisso é renovar o ensino nas escolas públicas municipais, além de instituir projetos na área de cultura voltados aos jovens a fim de combater a ociosidade dos mesmos. Por fim, na saúde, algo fundamental: vou trabalhar para que 100% nos atendimentos sejam na Clínica da Família, e não apenas 30%, como é hoje. Saúde se cuida no início”, Léo Vieira.

Paulinho do Sindicato (PT)

O representante do Partido dos Trabalhadores é um dos novatos na disputa municipal. Paulinho é ex-vereador, representa o Sindicato dos Bancários há 29 anos, foi ex-secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial e atualmente é dirigente estadual do PT, partido ao qual é filiado há 30 anos, em São João de Meriti.

” Melhorar a qualidade de vida do meritiense, com acesso a saúde, educação, cultura e lazer, través do aumento da renda e do poder de compra, com geração de empregos para todos e valorizando nossa história, fazendo justiça com os aposentados”, Paulinho do Sindicato.

Titinho (Podemos)

Antônio Carlos Cardoso Corrêa, mais conhecido como Titinho, é vereador há 5 mandatos consecutivos e, neste ano, candidato a prefeito em São João de Meriti. Sonha em acabar com a corrupção, promovendo uma gestão limpa, honesta e transparente, valorizando melhor as contribuições dos cidadãos e os cargos públicos, com foco nos funcionários de carreira.

“Antes de qualquer medida, logo no primeiro dia de governo, eu vou abrir a caixa preta da prefeitura e acabar com os supersalários de apadrinhados do prefeito e fechar o ralo por onde escorre a corrupção”, Titinho.



Vinicius Baião (PSOL)

Professor das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro, Vinicius Baião tenta pela primeira vez a vaga de prefeito de Meriti. Ele é pós-graduado em produção cultural, diretor e dramaturgo da Cia. Cerne e integra o conselho fiscal do Sepe-Meriti. Junto com seus apoiadores acredita que este é o momento de transformar sua cidade natal, Meriti.

