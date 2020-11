Paulinho do Sindicato (PT) votou na Creche Municipal Ernane do Amaral Peixoto, bairro Vila Jurandir Divulgação

Publicado 15/11/2020 12:35

O candidato a prefeito de São João de Meriti, Paulinho do Sindicato (PT) votou por volta das 10h deste domingo na Creche Municipal Ernane do Amaral Peixoto, bairro Vila Jurandir. O prefeitavel disse estar feliz e confiante em seu trabalho durante os últimos meses e que preferiu estar sozinho no momento da votação, para seguir as regras e protocolos de segurança pré-determinados.

“Quero fazer por nossa cidade, as melhorias que meu partido já fez por todo o país, trazendo propostas para diminuir o desemprego, estimular o comercio, estudo, lazer e muito mais”.

Paulinho afirma que, caso seja eleito, será um prefeito que pensa nas pessoas e escuta os problemas da população: “Nosso povo merece mudanças reais, merece ser valorizado e respeitado”.