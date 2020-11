Candidatos à prefeitura de São João de Meriti 2020 Montagem/Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 19:53

Teve início a apuração dos votos para o cargo de prefeito de São João de Meriti. Às 19h45 deste domingo, 15, a parcial do município, na Baixada Fluminense, conta com 17,14% das urnas apuradas, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número de votos válidos, até o momento, é de 37.875 .

No momento, o candidato Doutro João (DEM) se encontra em primeiro lugar com 30,39% dos votos. Logo após, Léo Vieira (PSC) com 21,76%.

Publicidade

O Dia São João de Meriti irá divulgar boletins com a apuração parcial, até que seja possível declarar o novo prefeito ou os candidatos do segundo turno; Confira:

DOUTOR JOÃO/DEM - 30,39% (11.511 VOTOS)

Publicidade

LÉO VIEIRA/PSC- 21,76% ( 8.240 VOTOS)

PROFESSOR JOZIEL/PSL - 13% ( 4.924 VOTOS)

Publicidade

CHARLLES BATISTA/REPUBLICANOS - 12,65% ( 4.792 VOTOS)

GIOVANI RATINHO/PROS - 11,41% ( 4.321 VOTOS)

Publicidade

TITINHO/PODMEOS – 4,78 % ( 1.811 VOTOS)

VINICIUS BAIÃO/PSOL - 3,35 % ( 1.269 VOTOS)

Publicidade

PAULINHO DO SINDICATO/PT – 2,66 % ( 1.007 VOTOS)

Publicidade

Votos nulos: 6.721 • 14,02%

Votos brancos: 3.346 • 6,98%