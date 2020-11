Igreja da Matriz, referência na cidade de São João de Meriti. Reprodução

Por Eric Macedo

Publicado 15/11/2020 20:51

O dia de eleições municipais em São João de Meriti foi conturbado dentro e fora das sessões eleitorais. Na parte da manhã, já se podia observar alguns eleitores entrando nos colégios sem o uso de máscaras de proteção que, segundo a Justiça eleitoral, seria essencial para a prevenção da Covid-19 durante a votação e, nas redes sociais, alguns moradores reclamaram de filas sem distanciamento.

Outro problema enfrentado foi nas urnas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) foram contabilizadas um total de 546 urnas substituídas no Estado e em Meriti, 25.

Nas ruas, pode-se observar muitos santinhos espalhados. Moradores comentaram sobre a sujeira e ainda relataram que a maioria foi espalhado durante a madrugada.

Os dois prefeitáveis com destaque no município, segundo as pesquisas, votaram em horários diferentes. O atual prefeito e candidato à reeleição, Doutor João Ferreira Neto, aproveitou a manhã deste domingo, 15, para votar com a família no Colégio Jardim Escola Glauber Rocha, no Jardim Meriti. Enquanto Léo Vieira (PSC) aproveitou a tarde deste domingo, 15, para votar com a filha, Alice, no colégio Murilo Braga, no Centro do município.