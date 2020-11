Eleições 2020: segundo turno acontece no próximo domingo Reprodução

candidatos a prefeito de São João de Meriti, o único município da Baixada Fluminense que terá segundo turno, permanecem na divulgação de suas propostas nas ruas, com carreatas e passeatas, e na esperança de governar por quatro anos a cidade ‘formigueiro das américas’. Os, o único município da Baixada Fluminense que terá segundo turno, permanecem na divulgação de suas propostas nas ruas, com carreatas e passeatas, e na esperança de governar por quatro anos a cidade ‘formigueiro das américas’.

Nesta terça-feira, 24, o TRE-RJ solicitou reforço na segurança pública de Meriti , até o domingo, dia da votação do segundo turno. A determinação foi enviada às polícias Civil, Militar e Federal pelo desembargador Cláudio Brandão para evitar os casos de violência que estão acontecendo na cidade.

Nossa página entrou em contato com a assessoria dos prefeitáveis e descobriu o que eles fizeram nesta sexta-feira, 27, e o que eles pensam sobre toda essa questão que envolve a segurança no município; confira:

O representante do PSC, Léo Vieira realizou, nesta manhã, uma carreata pelos bairros de Engenheiro Belford, São Matheus, Éden e Vila Norma. No período da tarde, outra carreata foi promovida, onde o candidato esteve em companhia do Senador Romário e o Secretário de Saúde do município de Duque de Caxias, Jose Carlos. Léo Vieira agradeceu a todos que somaram forças ao longo do trajeto, em especial aos candidatos a prefeito no primeiro turno e aos vereadores.

Em relação ao reforço na segurança do município, Léo disse: “Fico satisfeito por ver que o reforço de policiamento que nós solicitamos ao governador tem dado resultado. Com maior segurança, a população ganha tranquilidade e nós podemos conversar com o eleitor de todas as localidades, sem exceção. Um maior policiamento também é importante para que no domingo a eleição ocorra sem nenhum tipo de problema".

O prefeitável do Democratas, Doutor João, andou pela manhã nas ruas da Vila União, acompanhado dos vereadores eleitos Magrão Nobre e Dra. Letícia, além de ex-candidatos da sua coligação.

Em uma de suas caminhadas, o democrata exclamou: “Embora tenha bastante policiais na rua, como nunca visto antes, eu, como prefeito da cidade, continuo preocupado com a lisura e com a segurança das eleições deste domingo. Fiz a minha parte, solicitei tropas federais, conversei com o desembargador do TRE e enviei ofício e mensagem ao governador. Espero que meus adversários lembrem que são representantes eleitos pelo povo e têm o dever de agir com responsabilidade e zelar pelo bem de todos.