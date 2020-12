Charlles Batista assume vaga na Alerj Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 18:25

Alerj ganharam um novo reforço, Charlles Batista, do Republicanos. Em posse realizada durante a sessão plenária, o novo Deputado Estadual assumiu a vaga deixada por Dr. Serginho (PSL), nomeado secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Agora, Nesta terça-feira (1), os bolsonaristas daganharam um novo reforço,, do Republicanos. Em posse realizada durante a sessão plenária, oassumiu a vaga deixada por Dr. Serginho (PSL), nomeado secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Agora, São João de Meriti contará com 5 deputados estaduais e mais 2 federais.

Grato e na esperança de fazer um excelente mandato, Charlles disse: “Estou muito feliz com a oportunidade que Deus está me dando de poder continuar ajudando São João de Meriti e agora o Estado do Rio de Janeiro como um todo. Deus não atrasada a benção, ele só capricha, vamos avançar, alinhado com o Presidente Bolsonaro vamos fazer um excelente mandato”.

Publicidade

Charlles, 42 anos, era vereador em Meriti, onde encontra-se sua base eleitoral, e, em 2018, tornou-se suplente de deputado estadual. Neste ano, tentou a Prefeitura da cidade ficando em 4º lugar, com 12,62% dos votos válidos.

O Deputado ainda atua como Adjunto, função esta de confiança do Chefe da Delegacia Metropolitana, na Baixada Fluminense, sendo então, a ligação entre o Chefe do Setor e os demais PRFs. Pertence ao Grupo de Motociclistas da PRF-RJ, é Assessor Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal e diretor do Sindicato da PRF-RJ.