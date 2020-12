Lecadô inaugura loja no calçadão de Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 16:43

quatro décadas de sucesso, a Lecadô, tradicional rede carioca de franquias de doces e salgados, encerra 2020 com a inauguração de mais quatro lojas, uma delas no calçadão de São João de Meriti, superando as expectativas traçadas no início do ano. Com isso, a Lecadô fechará 2020 com 35 unidades próprias e franqueadas, entre lojas, quiosques e loja express. Com mais de, a Lecadô, tradicional rede carioca de franquias de doces e salgados, encerra 2020 com a inauguração desuperando as expectativas traçadas no início do ano. Com isso, a Lecadô fechará 2020 com 35 unidades próprias e franqueadas, entre lojas, quiosques e loja express.

A entrada da Baixada Fluminense no radar de mercados com grande destaque, contribuiu para a inauguração das unidades franqueadas. “Foi um ano produtivo e de muitas transformações, pois a marca reforçou sua equipe, estruturou os departamentos de marketing e franquia e investiu em treinamento”, disse a gerente de franquias do Lecadô, Daniella Carvalho Szmajser.

Mais de 50 sabores de tortas, além de rocamboles, pavês, bolos decorados, docinhos, bombons e outros quitutes estão no cardápio das novas lojas. Ainda de acordo com a rede carioca, toda a tradição das receitas da marca, como a famosa coxinha de frango com cream cheese, coxinha de costela, marquesa de camarão e croquetes, campeões de vendas, além de cigarrete, bolinhos de aipim recheados e quibe, também estão no menu.

Serviço:

Lecadô São João de Meriti:

Praça Getúlio Vargas, 22. Loja B – São João de Meriti.

Telefone: (21) 3801-1221

Whatsapp: (21) 97153-1471

