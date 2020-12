Palco do Teatro Cultural Meritiense Divulgação

Por O Dia

Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial, informou que estão abertas as inscrições para artistas, coletivos, espaços, grupos, pontos de cultura e outros que estejam previstos no Art. 2° (Inciso III) da lei federal de auxílio emergencial à cultura (14.017/2020) - Lei Aldir Blanc, até o domingo (6). , por meio da Secretaria de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial, informou que estão abertas as, coletivos, espaços, grupos, pontos de cultura e outros que estejam previstos no Art. 2° () da lei federal de auxílio emergencial à cultura, até o domingo (6).

De acordo com as informações da pasta, o Inciso III trata-se de recursos para fomentar as atividades culturais municipais e, dessa vez, também poderão participar artistas (PF). Podendo ser projetos, aquisição de insumos, obras, bolsas, prêmios, entre outras modalidades. No planejamento, o inciso III beneficiará 110 artistas e afins com valores entre R$ 12.500,00 a R$ 20.000,00.

tiveram seus auxílios integralmente pagos. Na última sexta-feira (27) os grupos, espaços, coletivos e instituições artísticas do Inciso II que foram habilitados para receber os valores referentes à Lei Aldir Blanc, oriundos do Governo Federal,

O Inciso II da lei Aldir Blanc tratava de recursos para manutenção dos espaços, coletivos, grupos e instituições, como despesas de água, luz, telefone, internet, funcionários, colaboradores remunerados, tributos e despesas fixas.

acessando o formulário e preenchendo os dados. Se você se enquadra na Lei, basta realizar sua inscrição,

