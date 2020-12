O serviço tem como objetivo evitar que o local tenha formação de bolsões d’água nos períodos de chuva Divulgação

Publicado 30/12/2020 17:21 | Atualizado 30/12/2020 17:22

Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, por meio da Prefeitura de São João de Meriti, estão realizando uma grande obra, que teve início na tarde de ontem (29), em frente ao Centro Cultural Meritiense, na rua Panamense, bairro Jardim Meriti. O serviço de troca de 15 manilhas tem como objetivo evitar que o local tenha formação de bolsões d’água nos períodos de chuva.

Segundo a pasta, esta medida é importante visto que estamos no verão e este período é o que as tempestades acontecem com maior frequência no município.



No momento, a rua Panamense encontra-se interditada para a passagem de veículos, mas a previsão, segundo a Prefeitura, é que até a próxima segunda-feira (4) ela esteja liberada.