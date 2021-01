Com a retroescavadeira, foram retirados sedimentos que prejudicavam o escoamento das águas Reprodução

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o Deputado Estadual Léo Vieira, que foi candidato a prefeito do município de limpeza do Rio Pavuna. De acordo com o representante, o serviço no local, que faz divisa com o município de Meriti e o bairro Pavuna, é para dar tranquilidade a população meritiense e pavunense, para que os mesmos não sofram com as chuvas de verão. Nesta semana, após solicitação ao(INEA), o Deputado Estadual Léo Vieira, que foi candidato a prefeito do município de São João de Meriti , anunciou a chegada dos equipamentos e máquinas para a. De acordo com o representante, o serviço no local, que faz divisa com o município de Meriti e o bairro Pavuna, é para dar tranquilidade a população meritiense e pavunense, para que os mesmos não sofram com as

Após visita e fiscalização, o representante contou que com a retroescavadeira, foram retirados sedimentos que prejudicavam o escoamento das águas e o desassoreamento, que foi realizado no local, faz parte de um trabalho preventivo antecedentes ao período de chuvas.

“Agradeço ao nosso governador Cláudio Castro por sempre atender às solicitações da nossa gestão. A limpeza do Rio Pavuna vai evitar transtornos no período de grandes chuvas e proporcionar uma melhor qualidade de vida à população que mora no entorno”, disse o Deputado.

Na semana passada, Léo também divulgou, através de suas redes sociais, a parceria junto ao Governo do Estado que se compromete a implementar a limpeza também dos canais da Vila União, o braço do Rio Sarapuí e o canal do SOBEC, em São João de Meriti.

